Scena Unita, al via il bando per l’assegnazione dei contributi

Oggi, lunedì 14 settembre, è stato aperto il bando per l’assegnazione dei contributi ai lavoratori del mondo dello spettacolo istituiti da Scena Unita, fondo privato creato da artisti, aziende e enti per supportare le maestranze impiegate nel mondo della musica, degli eventi e dell’audiovisivo. E’ possibile presentare la propria candidatura all’erogazione sul sito ufficiale dell’iniziativa, www.scenaunita.org. Il contributo si concretizzerà in una “tredicesima simbolica” di mille euro per un totale di un milione e duecentomila euro. La restante parte del Fondo già raccolta, hanno fatto sapere i coordinatori di Scena Unita, sarà dedicata all'erogazione di futuri contributi a fondo perduto per la formazione e il supporto a progetti speciali e verrà estesa anche a quelle categorie non previste nel primo bando.

I criteri di assegnazione dei finanziamenti sono stati elaborati dai comitati tecnici e scientifici di Scena Unita composti da Chiara Trabalza ed Emilio Simeone (#ChiamateNoi), Avv. Lucia Maggi (Amministratore unico 42lawfirm srl sta), Prof. Stefano Baia Curioni (Università Bocconi), Demetrio Chiappa e Fabio Fila (Fondazione Centro Studi DOC), Ugo Bacchella (Presidente Fondazione Fitzcarraldo), Maurizio Roi (Mediacultura e Art-Booking), Avv. Andrea Marco Ricci (Presidente Note Legali), Prof. Fabio Dell'Aversana (Presidente SIEDAS - Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo), Giulio Koelliker e Fenia Galtieri (Squadra Live) con la collaborazione di Giorgia Cardaci (UNITA) nell'identificazione delle maestranze più fragili all'interno del settore dell'Audiovisivo.

La gestione, l’erogazione dei contributi e le relative attività di monitoraggio e rendicontazione saranno gestite da Fondazione Cesvi.