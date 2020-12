Carmen Consoli voleva fare la rockstar (e ora punta ai teatri)

"Volevo fare la rockstar": si intitola così il nuovo album di inediti di Carmen Consoli, il primo dopo "L'abitudine di tornare" del 2015. La 46enne cantautrice siciliana ha reso noto il titolo del disco, che uscirà in primavera, con un lungo post pubblicato sui suoi canali social ufficiali, annunciando anche alcuni concerti in programma nell'autunno del 2021 - pandemia permettendo - sui palchi dei principali teatri italiani.



"Mentre i giorni passano, accompagnati dalle note del nuovo disco, sembra tornare pian piano anche la bellezza. E per lanciare il cuore oltre tutti gli ostacoli che da mesi ci mettono alla prova, voglio iniziare a parlare di futuro. Lo faccio insieme a Francesco Barbaro (titolare di OTR, agenzia indipendente al fianco, oltre che di Carmen Consoli, anche di Max Gazzé, Daniele Silvestri, Diodato, Ghemon, Irene Grandi, tutti visti sui palchi quest'estate, di fronte a un numero ridotto di spettatori, distanziati, ndr) e ai collaboratori di sempre, con i quali da anni condivido tutto e che ho trovato pronti a guardare avanti, a essere ottimisti", ha scritto la voce di "Amore di plastica". "Torneremo a stare insieme e lo faremo nei teatri, che sono il posto che abbiamo scelto per presentarvi il mio nuovo lavoro, il luogo ideale per coglierne le sfumature e per ricominciare a condividere le emozioni che la musica porta con sé e che uno spazio così può valorizzare a pieno".

Parlando poi del concerto previsto lo scorso 25 agosto all'Arena di Verona, poi posticipato al 25 agosto 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica, Carmen Consoli ha fatto sapere: "Avremo tempo anche per la grande festa all'Arena di Verona, appuntamento che è stato solo rimandato. In questo tempo, nel quale ci vengono richiesti sacrifici e coraggio, proviamo anche a costruire percorsi di bellezza e di musica. In fondo da sempre io volevo fare la rockstar".I biglietti dei concerti saranno disponibili da domani su TicketOne e in tutti i punti vendita abituali. Questo il calendario:

4 Novembre Parma - Teatro Regio

8 Novembre Firenze - Teatro Verdi

13 Novembre Pescara - Teatro Massimo

15 Novembre Bari - Teatro Petruzzelli

16 Novembre Napoli - Teatro Augusteo

20 Novembre Torino - Auditorium Lingotto Musica

22 Novembre Genova - Teatro Politeama Genovese

25 Novembre Milano - Teatro Degli Arcimboldi

26 Novembre Milano - Teatro Degli Arcimboldi

30 Novembre Cagliari - Teatro Lirico

10 Dicembre Senigallia (An) - Teatro La Fenice

11 Dicembre Padova - Gran Teatro Geox

15 Dicembre Catania - Teatro Metropolitan

16 Dicembre Catania - Teatro Metropolitan

17 Dicembre Palermo - Teatro Al Massimo

18 Dicembre Palermo - Teatro Al Massimo

26 Dicembre Roma - Auditorium Parco Della Musica

27 Dicembre Roma - Auditorium Parco Della Musica