Guarda Robbie Williams prendere in giro Boris Johnson nel suo nuovo video

Robbie Williams si trasforma nel primo ministro britannico Boris Johnson nel videoclip - satirico e irriverente - del suo nuovo singolo, "Can't stop Christmas", appena pubblicato su YouTube. Il brano è l'ultimo estratto da "The Christmas Present", pubblicato dall'ex Take That l'anno scorso e ora tornato nei negozi in edizione deluxe con l'aggiunta del singolo, frutto della collaborazione del 46enne cantante con Guy Chambers (suo storico braccio destro) e Richard Flack.



Il videoclip, diretto da Dan Massie, traduce in immagino lo spirito ironico della canzone che riflette questo 2020 senza precedenti, con cenni alle videochiamate su Facetime e Zoom, calzini e disinfettanti per le mani come perfetti regali di Natale, shopping online e distanziamento sociale ("Babbo Natale è sulla sua slitta, ma ora è a due metri di distanza). La scena iniziale immortala Robbie Williams a casa, seduto accanto a un fuoco acceso e all'albero di Natale. Il cantante accende poi la tv e si trasforma nel primo ministro britannico Boris Johnson e in piedi dietro un podio tiene un discorso a Downing Street, affiancato dai suoi consulenti scientifici e da una Theresa May danzante.

Robbie Williams ha recentemente fatto sapere di essere pronto a formare un nuovo gruppo , venticinque anni dopo l'addio ai Take That. Il cantante ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo progetto con Flynn Francis e Tim Metcalfe, due amici australiani, produttori e musicisti, entrambi al suo fianco per album come "Take the crown" del 2012, "Under the radar volume 1" del 2014 e "Under the radar volume 2" del 2017: "Le mie prossime canzoni non usciranno sotto il nome di Robbie Williams".