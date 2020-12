Reddit su Dubsmash: quali il significato e l'impatto - il commento

Ci sono social media e social media. Anzi, no. I social media sono social media.

L'acquisizione di un'applicazione di lip-syncing da parte di un news aggregator come quella annunciata da Reddit che ha portato a casa Dubsmash fa un po' scalpore se si paragonano le notizie con il karaoke. Fa un po' meno scalpore, invece, se si considera che tanto Reddit quanto Dubsmash proliferano grazie al contenuto generato dagli utenti (UGC - user generated content). E fa zero scalpore, infine, se si guarda al loro modello di business basato in ambo i casi sul traffico, sui dati degli utenti e sulla monetizzazione degli stessi.

Certo, il video è più attraente del testo, per ragioni pubblicitarie e potenzialità di viralizzazione dei contenuti. E' dunque naturale che i media tradizionali (o quasi: Reddit ne fa parte dopo quindici anni di vita?) guardino ai video come strumento di crescita e come mezzo di accelerazione della stessa.

Un altro aspetto da non trascurare nell'operazione in questione è quanto TikTok sia riuscita, in modo spontaneo e intelligente, a spostare l'asse del video sulle forme brevi in un modo che nemmeno SnapChat e Instagram hanno saputo valorizzare così bene. Scatta dunque l'emulazione, soprattutto in una fase storica in cui a Silicon Valley ci si chiede dove mettere i soldi con tassi di interesse così bassi: la conseguenza è una festa per le startup, con raccolte di capitale e IPO che proliferano a livelli tali da far temere una bolla. Nella fattispecie, non sappiamo quanto spazio di mercato sarà disponibile (TikTok viaggia sui 100 milioni di utenti unici mensili), nè quanto tempo sarà necessario per Reddit/Dubsmash per avere conti in nero. A meno che il pacchetto confezionato nelle ultime 24 ore circa non sia a sua volta stato incartato per essere venduto anzichè quotato. A meno che non si abbiano spalle altrettanto larghe per fronteggiare una concorrenza attuale e prospettica così potente e agguerrita.

E qui entra in scena la longa manus di Tencent.

L'anno scorso Reddit si è resa protagonista di due operazioni. Con la prima ha lanciato l'iniziativa “Reddit Public Access Network”, detta RPAN, che permette agli utenti di essere broadcaster di sè stessi, trasmettendo contenuti basati su parlato, musica, video e giochi. Con la seconda ha raccolto 300 milioni di dollari, grazie 300 a un'operazione condotta niente meno che da Tencent - di fatto ora un socio di minoranza di Reddit e, quindi, co-proprietario di Dubsmash. Con una Reddit, tra l'altro, valuata 3,3 miliardi di dollari dopo l'aumento di capitale.

Tencent è la stessa conglomerata cinese che rivaleggia in patria con ByteDance (casa madre di TikTok) e che detiene quote di Spotify e Universal Music. Una strategia media, la sua, orientata all'intrattenimeno e alle piattaforme social, che assume contorni sempre più nitidi ogni trimestre che passa e che appare come lucida. Molto lucida. Se non avesse una connotazione negativa, sarei tentato di dire: diabolica.