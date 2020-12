Marketing dei cataloghi musicali, anche Dolly Parton medita di vendere

Tra i tanti cataloghi prestigiosi che prossimamente potrebbero passare di mano non c’è solo quello di David Crosby: anche Dolly Parton, una delle autrici più prolifiche sul panorama country americano - tra le altre hit, sua è “I Will Always Love You”, brano che nel 1992 divenne un fenomeno mondiale nell’interpretazione della compianta Whitney Houston - ha fatto sapere di avere intenzione di cedere i diritti sul suo corpus artistico.

“Sono stata titolare della mia società di edizioni per anni”, ha spiegato lei: “E’ probabile che, per motivi lavorativi e di famiglia - più che altro di pianificazione successoria - possa vendere il mio catalogo. Ci ho pensato spesso, e sono sicura che potrei guadagnarci un sacco di soldi”.

La Parton, che al momento ha concesso in licenza le proprie opere alla Sony ATV, non avrebbe intenzione di tagliare i ponti del tutto con le sue canzoni: “Manterrei ancora un po’ di controllo sulle canzoni e i relativi crediti”, ha precisato l’artista, “A prescindere da chi sarà l’acquirente. Come cantautrice non mi è mai importato dei soldi, che pure sono riuscita a fare: quello che mi importava era vedere il mio nome sulle canzoni”.