Addio a Charley Pride: uccisa dal Covid la prima star di colore del country

Il Covid-19 si porta via anche Charley Pride, leggendario cantante statunitense considerato la prima star di colore della musica country. Pride è scomparso a Dellas, in Texas, a causa di complicazioni legate al Covid-19: aveva 86 anni.



Tra i primi ad omaggiarlo con dichiarazioni e commenti, gli organizzatori dei Country Music Awards, i premi musicali che negli Stati Uniti vengono assegnati ai principali artisti e dischi del genere: l'ultima edizione si è svolta appena lo scorso 11 novembre a Nashville, in presenza, ma in modalità Covid, con artisti tamponati e accesso riservato solo ai rispettivi staff e accompagnatori. Gli organizzatori della cerimonia hanno spiegato che Charley Pride, invitato a Nashville per ritirare il Willie Nelson Lifetime Achievement Award, un premio alla carriera, effettuò il tampone prima di partire, poi si sottopose ad altri due test una volta arrivato in città prima di prendere parte allo show e ad altri test una volta tornato a casa.

"Tutti i partecipanti si sono attenuti in modo ligio alle norme", hanno sottolineato gli organizzatori dei Country Music Awards, ricordando poi il contributo dato da Charley Pride al genere: "La notizia della sua morte ci lascia attoniti". Sui social lo omaggiano anche Billy Ray Cyrus e Dolly Parton.

Classe 1934, nato a Sledge, in Mississippi, quarto di undici figli di una coppia di mezzadri, si avvicinò alla musica a 14 grazie alla madre, che gli regalò una chitarra e gli insegnò a suonarla. Pride fu il primo musicista afroamericano ad entrare a far parte della Country Music Hall of Fame, nel 2000. Tra i principali successi della sua carriera vengono ricordate "Kiss an angel good mornin", "Why baby why" e "Night games". Nel corso della sua carriera vinse anche quattro Garmmy Awards, incluso un premio alla carriera nel 2017.