Bruce Springsteen: prima esibizione pubblica con la E Street Band dopo quattro anni

Prima esibizione pubblica con la E Street Band dopo quattro anni per Bruce Springsteen. Il Boss ieri sera è stato tra gli ospiti dell'ultima puntata del "Saturday Night Live", il varietà di punta della tv statunitense, in onda ogni sabato sera sulla NBC, e ha portato con sé il gruppo che lo accompagna sui palchi e in studio di registrazione. Non si esibiva insieme ai suoi musicisti dal "The river tour", seguito tra il 2017 e il 2018 dall'esperienza solista di "Springsteen on Broadway" (e dal relativo album) e nel 2019 da "Western stars".

Il gruppo era però incompleto: all'appello mancavano il bassista Garry Tallent e la violinista Soozie Tyrell. Springsteen aveva annunciato l'assenza dei due musicisti già negli scorsi giorni sui social, spiegando che non sarebbero stati presenti alla serata a causa delle restrizioni sugli spostamenti legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Al posto di Tallent, Springsteen ha arruolato Jack Daley dei Disciples of Soul, il gruppo del suo chitarrista Steven Van Zandt.

We’ll be missing our great bass player @gwtallent and our compatriot Soozie Tyrell on Saturday night due to COVID restrictions and concerns. Garry and his family are fine as is Soozie, but we thank Jack Daley of the Disciples of Soul for sitting in. — Bruce Springsteen (@springsteen) December 10, 2020

Per promuovere il nuovo album "Letter to you", uscito lo scorso ottobre (leggi qui la nostra recensione), Springsteen e la E Street Band hanno suonato il singolo "Ghosts": il disco è il primo realizzato con il gruppo dopo "Working" del 2009.

Sempre questa settimana Springsteen è stato ospite di un altro programma di punta della tv statunitense, il "Tonight Shot starring Jimmy Fallon". Il rocker ha raccontato, tra le altre cose, perché non ha mai inciso - almeno finora - un album di Natale