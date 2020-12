I Legno cantano e suonano "Delia" per Rockol: guarda il video

“Un altro album” è il titolo della seconda prova sulla lunga distanza dei Legno, il duo toscano che si presenta con il volto coperto da una scatola di legno. L’album, uscito lo scorso 27 novembre e successore di “Titolo album” del 2019, è arrivato sui mercati in concomitanza con la pubblicazione del singolo “Delia”, di cui i Legno hanno registrato una versione per Rockol disponibile nel video riportato più avanti.

A proposito del brano il duo ha dichiarato: “In questi due anni abbiamo visto, attraverso i messaggi che riceviamo e i concerti, quella che è stata la nostra piccola crescita e ci siamo dedicati molto alle persone che ci hanno scritto e che sono venute a sentirci dal vivo perché siamo cresciuti con loro. E' quindi importante per noi dedicare questo album a loro, alle persone che ci hanno resi partecipi delle loro vite come Delia, una ragazza che ci ha raccontato la sua storia che è poi diventata una canzone presente nel disco.”

“Un altro album”, pubblicato insieme a un fumetto che vede i Legno nei panni dei due supereroi protagonisti, è stato scritto prima e durante il primo periodo di lockdown e, infatti, include canzoni che i Legno hanno definito legate a un periodo difficile delle loro vite. “Per noi la musica è in primis condivisione e amicizia, per cui abbiamo molto sofferto il lockdown e l’impossibilità di stare vicini”, ha spiegato il duo. “Per questo siamo particolarmente contenti che finalmente questo disco esca nonostante le attuali condizioni siano nuovamente sfavorevoli”.

A proposito della loro nuova fatica discografica i Legno hanno raccontato: “‘Un altro album’ è un disco sincero, diretto, semplice”. Hanno aggiunto: “Parla d’Amore, di quello che ti sgualcisce i vestiti, che ti lascia da solo come un coglione sotto la pioggia. Dell’amore che sa essere forte ma anche maledettamente fragile. L’amore ironico, malinconico, imperfetto. E come se ci fossimo tolti la scatola per farvela indossare.”

L’uscita del loro secondo album era stata anticipata dai Legno durante un’intervista rilasciata a Rockol, a margine della quale il duo aveva fatto sapere: “C’è la voglia di far uscire qualcosa in più. Abbiamo fatto uscire un po’ di singoli, anche se dovevamo già aver pubblicato qualcosa di più sostanzioso, ma purtroppo il Covid-19 ha rallentato i nostri piani, ripartiranno a breve, quindi si spera presto di poter pubblicare quello che già avevamo deciso”.

La chiacchierata con il gruppo toscano, che aveva raccontato a Rockol anche il proprio percorso musicale, si era tenuta in occasione dell’uscita del video di “Hollywood” con Wrongonyou, singolo contenuto in “Un altro album”.

Ecco la tracklist di “Un altro album” e la copertina:

Affogare

In (gin) di vita

Hollywood feat. Wrongonyou

I goal di Weah

Instagrammare feat. Rovere

Delia

Casa de Papel

Sto in fissa per te

Porn Hub

Ho pestato una merda

Fottutamente bellissimo

Patatine fritte

La canzone di Natale