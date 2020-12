Classifiche, tutte le novità della settimana dell'11 dicembre: trionfano Ligabue e Bad Bunny

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 4 al 10 dicembre 2020, che vede al primo posto “7” (leggi qui la nostra recensione) di Ligabue, segnala i seguenti nuovi ingressi:

“In questa storia, che è la mia” di Claudio Baglioni (2)

“Ahia!” dei Pinguini Tattici Nucleari (5)

“Mood” di Nayt (10)

“1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band” di Achille Lauro (13)

“Wonder” di Shawn Mendes (15)

“What Are You Afraid Of” dei Melancholia (18)

“Stella del Sud” di Peppe Soks (50)

“Live At The Royal Albert Hall” degli Arctic Monkeys (58)

“Zecchino d'Oro: 63° Edizione” del Piccolo Coro Mariele Ventre dell'Antoniano (63)

“18 Anni” di Ariete (64)

“Weird!” di Yungblud (80)

“Abbey Road” dei Beatles (83)

“Laura Xmas” di Laura Pausini (91)

“Christmas Songs by Sinatra” di Frank Sinatra (92)

“Nero a metà (40th Anniversary Edition)” di Pino Daniele (93)

“Epica Etica Etnica Pathos” dei CCCP - Fedeli alla linea (95)

Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio “7” di Ligabue (qui la nostra intervista), direttamente alla prima posizione.

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 4 al 10 dicembre 2020, che vede “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey al primo posto, segnala i nuovi ingressi di:

“Scrivile Scemo” dei Pinguini Tattici Nucleari (11)

“Pastello Bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari (23)

“Have Yourself A Merry Little Christmas” di Michael Bublé (35)

“Bohémien” dei Pinguini Tattici Nucleari (38)

“Jingle Bells” di Michael Bublé (46)

“Giulia” dei Pinguini Tattici Nucleari (47)

“Christmas Lights” dei Coldplay (49)

“Holly Jolly Christmas” di Michael Bublé (51)

“Rockin' Around The Christmas Tree” di Justin Bieber (57)

“Santa Claus Is Comin' to Town” di Bruce Springsteen (59)

“Ahia!” dei Pinguini Tattici Nucleari (61)

“Santa Claus Is Coming to Town” di Seal & Frank Sinatra (65)

“Christmas (Baby Please Come Home)” di Michael Bublé (66)

“It's The Most Wonderful Time Of The Year” di Andy Williams (69)

“The Christmas Song” di Nat ‘King’ Cole Feat. Natalie Cole (72)

“Mistletoe” di Justin Bieber (75)

“Do They Know It's Christmas?” della Band AID (81)

“Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” di Frank Sinatra (84)

“Bianco Natale” di Il Volo (87)

“Rockin' Around the Christmas Tree” di Brenda Lee (90)

“In The Bleak Midwinter” di Jamie Cullum (94)

“Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari (99)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Scrivile Scemo” dei Pinguini Tattici Nucleari, all’undicesimo posto.

La classifica Radio Airplay, che vede al primo posto "Contatto" dei Negramaro, segnala come nuovi ingressi:

“Obsesionada” di Boro Boro feat. Fred D (36)

“Jingle Bell Rock” di Achille Lauro feat. Annalisa (39)

“Quando impazzirò” di Bugo (91)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Obsesionada” di Boro Boro feat. Fred D, alla trentaseiesima posizione.

La classifica airplay Absolut Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede al primo posto “Vittoria” di Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020.

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede al primo posto “El último tour del mundo” di Bad Bunny (leggi qui la nostra recensione) - il primo disco tutto cantato in spagnolo ad andare al numero uno su "Billboard" - segnala i nuovi ingressi di:

“Plastic Hearts” di Miley Cyrus (2)

“G.I.H.F. (Goat In Human Form)” di Rylo Rodriguez (37)

“The Hustle Continues” di Juicy J (68)

“The Best Of Burl Ives: 20th Century Masters The Christmas Collection” di Burl Ives (76)

“Country Things” di Granger Smith (83)

“Cyr” degli Smashing Pumpkins (86)

Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio “El último tour del mundo” di Bad Bunny, al primo posto.

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede al primo posto “Mood" di 24kGoldn feat. Iann Dior, segnala i nuovi ingressi di:

“La Noche de Anoche” di Bad Bunny & Rosalia (53)

“Te Mudaste” di Bad Bunny (60)

“Yo Visto Asi” di Bad Bunny (64)

“Dicked Down In Dallas” di Trey Lewis (65)

“Haciendo Que Me Amas” di Bad Bunny (72)

“Te Deseo lo Mejor” di Bad Bunny (74)

“Under The Mistletoe” di Kelly Clarkson & Brett Eldredge (75)

“Booker T” di Bad Bunny (78)

“El Mundo es Mio” di Bad Bunny (79)

“Hoy Cobré” di Bad Bunny (81)

“Rockin' Around the Christmas Tree” di Justin Bieber (83)

“Maldita Pobreza” di Bad Bunny (87)

“La Droga” di Bad Bunny (95)

“Favourite Time of Year” di Carrie Underwood (95)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “La Noche de Anoche” di Bad Bunny & Rosalia, al cinquantatreesimo posto:

La UK Charts album della settimana dall'11 al 17 dicembre 2020, che vede al primo posto “Weird!” di Yungblud, segnala i nuovi ingressi di:

“Live At The Royal Albert Hall” degli Arctic Monkeys (3)

“Don’t Let The Devil Take Another Day” di Kelly Jones (8)

“Wonder” di Shawn Mendes (12)

“Product Of My Environment” di Abra Cadabra (29)

“Gospel” di Mica Paris (43)

“Thirty Year Itch” degli Wildhearts (51)

“Cowboy Bebop (OST)” dei Seatbelts (54)

“Tomorrow” di Marisha Wallace (69)



Il più alto fra i nuovi ingressi è “Weird!” di Yungblud, al primo posto.

La UK Charts singoli della settimana dall'11 al 17 dicembre 2020, che vede al primo posto “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey al primo posto, segnala i nuovi ingressi di:

“Daily Duppy Pt. 1” di Digga D (59)

“Oh Santa!” di Mariah Carey, Ariana Grande e Jennifer Hudson (67)

“Real Shit” di Juice Wrld e Benny Blanco (75)

“Cuddle Up, Cozy Down Christmas” di Dolly Parton & Michael Bublé (80)

“The Lighthouse Keeper” di Sam Smith (81)

“Forever Young” di Becky Hill (84)

“Plastic Hearts” di Miley Cyrus (97)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Daily Duppy Pt. 1” di Digga D alla posizione numero cinquantanove.

Classifiche: speciale e aggiornamenti continui qui.