Pearl Jam, in webcast il video del concerto a Roma nel 2018

Un regalo di Natale per tutti i fan italiani. Dalle 21 del 19 dicembre e fino al 3 gennaio 2021, sarà disponibile su nugs.tv il concerto dei Pearl Jam del 26 giugno 2018 allo Stadio Olimpico di Roma. Il video, della durata di oltre tre ore, con in scaletta trentanove canzoni, è stato diretto in alta definizione da Blue Leach, editato da Kevin Shuss e remixato in 5 canali da Josh Evans, il produttore di "Gigaton" (leggi qui la nostra recensione), l’ultimo album in studio dei Pearl Jam. Il webcast può essere preordinato a 9,99 dollari direttamente sul sito nugs.tv. Per gli iscritti del Ten Club è disponibile uno sconto di 9,99 dollari una volta che il video sarà disponibile in webcast (il coupon non è applicabile sul pre-ordine del video).

Qui a seguire la scaletta proposta questa sera dalla band di Seattle che ha incluso parecchie cover: “Insterstellar Overdrive” dei Pink Floyd, “Again Today” di Brandi Carlile, “Eruption” dei Van Halen, “Imagine” di John Lennon, "Black Diamond" dei Kiss, ancora i Pink Floyd con "Comfortably Numb" e il classico di Neil Young "Rockin' in the Free World"

Setlist:​

Release

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

Interstellar Overdrive

Corduroy

Why Go

Do the Evolution

Pilate

Given to Fly

Even Flow

Wasted Reprise

Wishlist

Lightning Bolt

Again Today

Untitled

MFC

Immortality

Unthought Known

Eruption

Can't Deny Me

Mankind

Animal

Lukin

Porch

Encore:

Sleeping by Myself

Just Breathe

Imagine

Daughter

Encore:

State of Love and Trust

Black Diamond

Jeremy

Better Man

Encore:

Comfortably Numb

Black

Rearviewmirror

Alive

Rockin' in the Free World