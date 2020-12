Clash, 40 anni di “Sandinista!”: pubblicato il video inedito di "The Magnificent Seven"

"Sandinista!" dei Clash compie 40 anni. Il 12 dicembre 1980 la band inglese pubblicava uno degli album più strutturati e complessi della loro carriera, contenente ben 36 brani (6 per ogni facciata) e dalle mille ispirazioni musicali.

Per l'occasione è stato pubblicato il nuovo video inedito di The Magnificent Seven, brano estratto originariamente come singolo dal triplo lp. Questa nuova clip pubblicata per "The Magnificent Seven" è stata girata e montata dal regista Don Letts e utilizza i filmati dei The Clash (Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon e Topper Headon) mentre suonano il brano dal vivo al The Tomorrow Show con Tom Snyder (il late-night New York show) montato assieme ad alcuni filmati inediti del gruppo realizzati a New York e dintorni durante la loro leggendaria residency di 17 notti al Bond's International Casino, vicino a Times Square.