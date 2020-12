Ecco le 100 canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel 2020

E’ “Hypnotized” di Purple Disco Machine & Sophie and The Giants la canzone più trasmessa dalle radio italiane nel 2020 secondo i rilevamenti di Radiomonitor: la canzone, dallo scorso 8 maggio, è stata trasmessa 85.201 volte da 256 emittenti in FM. In secondo posizione si piazza “Breaking Me” di Topic feat. A7S, seguita da The Weeknd, che ha visto le sue “In Your Eyes” e “Blinding Lights” raggiungere rispettivamente la terza e la quarta piazza. “Good Times” di Ghali, il primo italiano presente nella chart, si attesta quinta, seguita da “Rain On Me” di Lady Gaga con Ariana Grande e “Mediterranea” di Irama. A chiudere la top 10 sono “Karaoke” di Boomdabash & Alessandra Amoroso, in ottava posizione, seguita da “Levitating” di Dua Lipa e “The Other Side” di SZA con Justin Timberlake.

Tra gli emergenti nostri connazionali a guadagnare il maggior numero di passaggi è stata prima posizione Anna con “Bando”, seguita da Madame con “Baby” e Tecla con “8 marzo”. Da punto di vista discografico, tra le major Universal si aggiudica il primato delle quote di mercato, registrando un market share del 42,01%, seguita da Sony (23,44%) e Warner (23,15%). Tra le indies, Time Records si riconferma, dopo il primato registrato lo scorso anno, la migliore indipendente italiana, con una quota di mercato pari al 2,82%, seguita da BMG Rights Management (2,21%) ed Energy Production (2,02%).

Ecco, di seguito, i cento brani più trasmessi dalle radio italiane nel 2020 secondo i rilevamenti di Radiomonitor:

1 Purple Disco Machine & Sophie And The Giants - Hypnotized

2 Topic feat. A7S - Breaking Me

3 The Weeknd - In Your Eyes

4 The Weeknd - Blinding Lights

5 Ghali - Good Times

6 Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me

7 Irama - Mediterranea

8 Boomdabash & Alessandra Amoroso - Karaoke

9 Dua Lipa - Levitating

10 SZA & Justin Timberlake - The Other Side

11 Achille Lauro feat. Gow Tribe - Bam Bam Twist

12 Dua Lipa - Physical

13 Joel Corry x MNEK - Head & Heart

14 Lady Gaga - Stupid Love

15 Billie Eilish - ilomilo

16 KAROL G & Nicki Minaj - Tusa

17 Levante - Tikibombom

18 Marracash feat. Elisa - Neon - Le ali

19 Mahmood - Rapide

20 Elodie - Guarana

21 Elodie - Andromeda

22 Harry Styles - Watermelon

23 Takagi & Ketra feat. Elodie, Mariah, Gipsy Kings - Ciclone

24 Marshmello & Halsey - Be Kind

25 Doja Cat - Say So

26 Francesco Gabbani - Viceversa

27 Dua Lipa - Break My Heart

28 Black Eyed Peas feat. Ozuna & J. Rey Soul - MAMACITA

29 Gaia - Chega

30 Clean Bandit And Mabel feat. 24kGoldn - Tick Tock

31 Pinguini Tattici Nucleari - Ringo Starr

32 Jawsh 685 & Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat)

33 Diodato - Fai rumore

34 Dotan - Numb

35 Kolors, The - Non è vero

36 Alicia Keys - Underdog

37 Goldstone All I Know

38 Francesco Gabbani - Il sudore ci appiccica

39 Master KG feat. Nomcebo - Jerusalema

40 Miley Cyrus - Midnight Sky

41 Maroon 5 - Nobody's Love

42 Ernia - Superclassico

43 Emma - Latina

44 Arizona Zervas - Roxanne

45 J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - UN DIA (ONE DAY)

46 Tiziano Ferro feat. Jovanotti - Balla per me

47 Pinguini Tattici Nucleari - Ridere

48 Tommaso Paradiso - Ma lo vuoi capire?

49 Achille Lauro feat. Gow Tribe - 16 Marzo

50 David Guetta & Sia - Let's Love

51 Tommaso Paradiso - Ricordami

52 LP - The One That You Love

53 Fedez, Robert Miles - Bimbi per strada (Children)

54 Cesare Cremonini - Giovane stupida

55 Bob Sinclar feat. OMI - I'm On My Way

56 Celeste - Stop This Flame

57 Surfaces - Sunday Best

58 Ghali feat. Salmo - Boogieman

59 Ultimo - Tutto questo sei tu

60 Harry Styles - Adore You

61 Dua Lipa - Don't Start Now

62 Mahmood feat. Sfera Ebbasta & Feid - Dorado

63 Fedez - Bella storia

64 The 1975 - If You're Too Shy (Let Me Know)

65 Danti feat. Raf & Fabio Rovazzi - Liberi

66 Zoe Wees - Control

67 Fred De Palma feat. Anitta - Paloma

68 Negramaro - Contatto

69 Ligabue - La ragazza dei tuoi sogni

70 Annalisa - Houseparty

71 Gaia - Coco Chanel

72 Diodato - Un'altra estate

73 Tiziano Ferro - Amici per errore

74 Emma - Stupida allegria

75 Emma - Luci blu

76 Le Vibrazioni - Dov'è

77 Tommaso Paradiso - I nostri anni

78 Drd feat. Ghali, Madame, Marracash - Defuera

79 J-Ax feat. Max Pezzali - vLa mia hit

80 Tiromancino - Finché ti va

81 Coldplay - Everyday Life

82 Coldplay - Champion Of The World

83 Achille Lauro - Me ne frego

84 Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B - South Of The Border

85 OneRepublic - Better Days

86 Lady Gaga - 911

87 Piero Pelù - Gigante

88 J-Ax - Una voglia assurda

89 Levante feat. Altarboy - Vertigine

90 Meduza, Becky Hill & Goodboys - Lose Control

91 Lewis Capaldi - Before You Go

92 Lizzo feat. Ariana Grande - Good As Hell

93 Sam Smith - Diamonds

94 Cara & Fedez - Le feste di Pablo

95 Rocco Hunt feat. Ana Mena - A un passo dalla luna

96 Vasco Rossi - Se ti potessi dire

97 Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini - La Isla

98 Zucchero - Spirito Nel Buio

99 Baby K - Non mi basta più

100 BENEE feat. Gus Dapperton - Supalonely