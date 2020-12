Taylor Swift pubblica il video di ‘Willow’ dal nuovo album ‘Evermore’: guarda

A distanza di quasi 5 mesi dall’uscita di “Folklore” (leggi qui la recensione), inciso durante il periodo di isolamento dovuto alla pandemia da Coronavirus e arrivato sui mercati lo scorso 24 luglio, Taylor Swift ha annunciato e pubblicato oggi - 11 dicembre - a sorpresa un nuovo disco, “Evermore”.

Oltre alla sua nuova prova sulla lunga distanza, la quasi 31enne musicista statunitense - compirà gli anni il prossimo 13 dicembre - ha condiviso, sempre oggi, il video del primo singolo, intitolato “Willow”, che, diretto dalla stessa cantautrice, riprende la conclusione della clip di “Cardigan”.

Annunciando “Evermore”, che si avvale delle collaborazioni di Haim, National e Bon Iver ed è stato descritto da Taylor Swift come “disco gemello di ‘Folklore’”, l’artista ha scritto sui social: “Per dirla chiaramente, non potevamo smettere di scrivere canzoni. Per cercare di dirla in maniera più poetica, pareva che fossimo ai margini dei boschi folcloristici e avessimo una scelta: voltarci e tornare indietro oppure viaggiare più lontano nella foresta di questa musica. Abbiamo scelto di andare più a fondo”. Ha aggiunto: “In ‘Folklore’ c'era qualcosa di diverso. Nel farlo, mi sono sentita meno come se stessi partendo e più come se stessi tornando. Ho amato l'evasione che ho trovato in questi racconti immaginari/non immaginari. Ho adorato il modo in cui avete accolto con favore i paesaggi onirici, le tragedie e le storie epiche di amore perduto e ritrovato nelle vostre vite. Quindi ho continuato a scriverli. E ho adorato creare queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB (William Bowery, lo pseudonimo del fidanzato della Swift, Joe Alwyn, ndr) e Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche accolto al tavolo della nostra cucina musicale alcuni amici nuovi (e di vecchia data)…”

Ecco la copertina e la tracklist di “Evermore”:

01. Willow

02. Champagne Problems

03. Gold Rush

04. ‘Tis The Damn Season

05. Tolerate It

06. No Body, No Crime (featuring Haim)

07. Happiness

08. Dorothea

09. Coney Island (featuring The National)

10. Ivy

11. Cowboy Like Me

12. Long Story Short

13. Marjorie

14. Closure

15. Evermore (featuring Bon Iver)

Bonus tracks:

16. Right Where You Left Me

17. It’s Time To Go