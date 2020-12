Francia: Sacem prolunga il programma di aiuti fino a dicembre 2021

La società di gestione collettiva francese Sacem ha esteso i provvedimenti a favore dei propri soci fino al dicembre del prossimo anno, a causa della coda lunga che la crisi generata dall’emergenza sanitaria avrà sui guadagni maturati dai diritti d’autore.

Gli artisti le cui entrate siano state gravemente compromesse dai blocchi dei concerti e da tutte le altre attività che impatteranno drammaticamente sulla raccolta dei diritti d’autore potranno accedere al fondo di salvataggio fino al dicembre del prossimo anno. Una proroga è stata concessa anche al sistema di licenze pensato appositamente per i live in streaming su piattaforme social come Facebook, Instagram, YouTube e Twitch: il provvedimento, studiato appositamente per far generare introiti ai live sul Web diventati popolari sin dalle prime fasi della pandemia, è stato esteso fino al 31 marzo prossimo.

Tra le altre soluzioni annunciate c’è anche un anticipo straordinario sui diritti d’autore che sarà rimborsabile a partire da gennaio 2023 con pagamenti dilazionabili in un periodo di cinque anni.