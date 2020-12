Chris Cornell, un nuovo album di cover postumo: ascolta

Oggi - 11 dicembre - la famiglia di Chris Cornell ha pubblicato un nuovo album di cover, intitolato “No One Sings Like You Anymore” e registrato dal frontman di Soundgarden e Audioslave nel 2016. Il disco include reinterpretazioni del musicista statunitense scomparso il 18 maggio 2017, impegnato a suonare tutti gli strumenti in fase di registrazione insieme a Brendan O'Brien, con cui ha anche prodotto e mixato l'album, di - tra gli altri - “Watching the Wheels” di John Lennon, “Jump Into the Fire” di Harry Nilsson, “Showdown” della Electric Light Orchestra, “Nothing Compares 2 U” di Prince e “Get It While You Can” di Howard Tate - canzone, questa, che ha raggiunto notorietà grazie alla versione di Janis Joplin. Nel nuovo album postumo trovano spazio anche le cover incise dal compianto leader della band di “Black Hole Sun” del brano “Stay With Me Baby” di Lorraine Ellison, inclusa nella colonna sonora della serie televisiva “Vinyl” e di "Patience" dei Guns N’Roses, pubblicata lo scorso luglio nel giorno in cui Chris Cornell avrebbe compiuto 56 anni

“Oggi, Vicky Cornell e i suoi due figli, Toni e Christopher, a nome della Chris Cornell Estate, pubblica 'No One Sings Like You Anymore’, una raccolta di 10 cover selezionate personalmente da Chris Cornell per celebrare gli artisti e le canzoni che lo hanno ispirato”, si legge nei post condivisi sui profili social dedicati a Chris Cornell per annunciare l’uscita di “No One Sings Like You Anymore”. A proposito del disco, che nella didascalia che accompagna una clip pubblicata su Instagram viene descritto come “il suo ultimo album in studio interamente completato”, in una dichiarazione riportata in un comunicato stampa, Vicky Cornell ha detto:

"Questo album è così speciale perché è un'opera d'arte completa che Chris ha creato dall'inizio alla fine. La sua scelta delle cover fornisce uno sguardo personale ai suoi artisti preferiti e alle canzoni che lo hanno profondamente toccato. Non vedeva l'ora di pubblicarlo. Questo momento è al contempo dolce e amaro perché dovrebbe essere qui Chris a farlo, ed è con angoscia e gioia che condividiamo questo album speciale. Tutti noi potremmo usare la sua voce per aiutarci a guarire e risollevarci quest'anno, specialmente durante le festività natalizie. Sono così orgogliosa di lui e di questo incredibile album, Chris sarà sempre amato, è una delle voci più grandi del nostro tempo”.

La figlia Toni ha dichiarato: "Quando mio padre stava realizzando questo album, è stato così divertente – ricordo che mi svegliavo la mattina, facevamo colazione insieme e andavo con lui in studio. Prendevamo le nostre lezioni di piano lì e Christopher giocava ai videogiochi con Brendan e mio padre. Abbiamo così tanti ricordi incredibili. Sono davvero felice di condividere questo album. Ti vogliamo bene, papà".

Christopher Cornell ha fatto sapere: "Ci siamo divertiti così tanto in studio durante quel periodo, nei giorni liberi andavamo a Tree People e facevamo escursioni lì. Abbiamo anche giocato a nascondino all'interno del Beverly Hills Hotel e se le persone della sicurezza ci avessero visti, sicuramente avrebbero pensato a quanto fosse divertente che mio padre stesse correndo attraverso le scale antincendio con noi. Per me questo album rappresenta chi era mio padre. Sono davvero orgoglioso di lui e del suo lavoro. Spero che amiate questo disco tanto quanto lo amo io".

Ecco la tracklist e la copertina di “No One Sings Like You Anymore”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e dal 19 marzo su vinile:

1. “Get It While You Can” — Howard Tate/Janis Joplin

2. “Jump Into The Fire” — Harry Nilsson

3. “Sad Sad City” — Ghostland Observatory

4. “Patience” — Guns N’ Roses

5. “Nothing Compares 2 U” — Prince

6. “Watching The Wheels” — John Lennon

7. “You Don’t Know Nothing About Love” — Carl Hall

8. “Showdown” — Electric Light Orchestra

9. “To Be Treated Rite” — Terry Reid

10. “Stay With Me Baby” — Lorraine Ellison