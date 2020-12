Concerti riaperti al pubblico: al via a gennaio i test in Olanda

Interessante la serie di eventi-pilota che FieldLab Events, un'iniziativa coingiunta tra il governo olandese, la Event Platform e la Alliance of Event Builders, ha già posto in essere sotto l'egida del marchio "Back to Live" e che si propone di espandere a partire dalle prossime settimane per testare la riapertura al pubblico delle manifestazioni dal vivo.

Innanzitutto l'iniziativa ha ripartito gli eventi in quattro categorie, così da potere misurare le caratteristiche di ciascuna e applicarvi norme e comportamenti ad hoc: passive al chiuso, in-door attive, out-door attive e festival all'aperto attivi.

In secondo luogo - in modo simile a quanto pianificato per i test a Barcellona, di cui abbiamo raccontato qui - i partecipanti agli eventi potranno accedere dopo essere risultati negativi al tampone Covid, avere auto-certificato il proprio buono stato di salute a 24 ore dall'inizio dell'evento e, all'interno e su richiesta casuale, lasciarsi misurare la temperatura o sottoporsi a test rapidi, garantendo poi di evitare contatti con categorie a rischio nelle due settimane successive all'evento.

In terzo luogo, infine, per ogni tipologia di evento saranno provate le fasi e i moduli organizzativi progettati per aumentare la prevenzione e ridurre il rischio di contagio del Covid-19: sono previsti triage, tracciamento degli individui, test rapidi, controllo della qualità dell'aria, disinfestazione di superfici e materiali, protezioni personali.

Tra i primi piloti musicali in programma per ‘Back to Live’ sono previsti un concerto e un evento dance alla Ziggo Dome di Amsterdam e due festival all'aperto (Lowlands e Defqon). Nel frattempo avranno luogo anche eventi non musicali, come conferenze professionali da 500 presenze e partite di calcio con 1.500 spettatori.