Clash, 40 anni di “Sandinista!”: l'intervista a Joe Strummer dagli archivi di Rockol

Abbiamo rispolverato un’intervista che fece il nostro Davide Poliani a Joe Strummer: erano gli anni del sodalizio con i Mescaleros, in particolare l’uscita del secondo progetto "Global a Go-Go". Strummer racconta la nascita turbolenta del disco e la sua voglia di evasione. Quell’amore per il reggae e per le contaminazioni ha le sue radici in “Sandinista!”.