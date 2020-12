Patti Smith: un concerto in streaming nel giorno del suo compleanno

Patti Smith, solita festeggiare il suo compleanno - che cade il 30 dicembre - con un intimo spettacolo dal vivo, non vuole rinunciare nemmeno quest’anno, in piena emergenza Coronavirus, al tradizionale show tenuto, quasi ogni anno negli ultimi vent’anni, dalla cantautrice newyorkese per celebrare il suo giorno speciale. La voce di “Babelogue”, prossima a spegnere 74 candeline, ha infatti annunciato che il 30 dicembre 2020 terrà un concerto in streaming che la vedrà esibirsi insieme alla sua band - di cui fa parte, tra gli altri, suo figlio Jackson. Lo show sarà trasmesso su Veeps, la piattaforma live streaming fondata da Joel e Benji Madden dei Good Charlotte, il giorno del compleanno di Patti Smith alle ore 21:00 (fuso orario Eastern Time) - quando in Italia saranno le 3 di mattina del 31 dicembre - e non resterà disponibile online dopo la diretta. I biglietti per assistere allo spettacolo virtuale (disponibili al seguente indirizzo) hanno un costo di 10 dollari - più 1,5 dollari di commissioni - se acquistati prima del 30 dicembre e di 15 dollari se comprati il giorno del live e fino a 20 minuti dopo l’inizio del concerto.

A margine di una recente intervista rilasciata all’edizione statunitense di Rolling Stone, Patti Smith ha parlato del live stream in programma per festeggiare il suo compleanno e ha detto: “Ho solo pensato che sarebbe bello mantenere quella tradizione, in un certo modo, perché è sempre un momento di gioia”. Ha aggiunto: “Amo i compleanni perché siamo nati e la vita è la cosa più bella che abbiamo, ho solo pensato che sarebbe una cosa bella da condividere con tutti”. A proposito di come sarà lo spettacolo virtuale, l’artista ha dichiarato: “Non proveremo a fare un’approssimazione di un concerto. Voglio solo fare un buon lavoro. È davvero così semplice. Con la band c’è mezzo secolo di affiatamento. Siamo tutte persone che si prendono cura l’una dell’altra. Non farò uno streaming pensando all’assenza delle persone, lo farò pensando che siamo tutti insieme”. Ha aggiunto: “Siamo tutte persone che cercano di vivere un’esperienza trascendente per sentirsi bene, pieni di speranza e di energia. So che sarà un po’ una sfida, ma sicuramente faremo del nostro meglio. Quando le persone devono pagare, che sia 2 o 10 dollari, hai il compito di dare quello che devi a coloro che ti danno il loro tempo e le loro risorse”.

Il concerto, che vedrà protagonista la cantautrice newyorkese il prossimo 30 dicembre, sarà per la voce di “People have the power” la prima occasione di suonare live con il suo gruppo dopo che il suo tour mondiale è stato sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. “Ero molto impreparata per la pandemia, il mio sangue era pronto per il movimento. Avevo un tour mondiale in programma, ed ero pronto per la vita pubblica ma sono dovuto entrare in uno stato più solitario”, ha spiegato Patti Smith a Rolling Stone. Parlando degli effetti che il lockdown ha avuto su di lei e raccontando di aver scritto attivamente musica ogni giorno, l’artista ha narrato: “Mi piace scrivere quando sono in movimento. Sono una vera viaggiatrice. Raramente rimango nello stesso posto molto a lungo. Essere nello stesso posto per otto mesi è qualcosa che non mi capitava da quando i miei figli sono cresciuti. Così il mio mondo è diventato ancora più interiorizzato del solito”.