AC/DC: guarda il video ufficiale di ‘Demon fire’

Dopo aver conquistato, una settimana dopo l’arrivo sui mercati del più recente disco degli AC/DC, uscito lo scorso 13 novembre, la prima posizione delle classifiche degli album in otto paesi d’Europa con “Power up" (leggi qui la recensione), la band australiana ha pubblicato oggi - 9 dicembre - il video che accompagna il brano “Demon fire”.

Della clip della canzone, inclusa nell’ideale seguito di "Rock or bust" del 2014, era già stata offerta dal gruppo un’anticipazione, quando era stato incluso in un trailer di “Power up” un estratto della settima traccia della diciassettesima prova sulla lunga distanza del gruppo di “Back in black”.

Ecco il video di “Demon fire”

Oltre alla risposta positiva dei fan verso "Power up”(qui spiegato canzone per canzone) - disco che ha visto al lavoro di nuovo insieme Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd (batteria) e Stevie Young (chitarra ritmica) - il nuovo album degli AC/DC ha ricevuto gli elogi anche da parte di Slash, che ha definito il più recente lavoro discografico della formazione australiana “un gran bel disco” e un lavoro “ispirato”. “Hanno fatto un gran bell’album a questo punto del gioco. È davvero un disco ispirato. L’ho ascoltato in macchina negli ultimi giorni e probabilmente resterà lì per un po’”, ha dichiarato l’addetto alle sei corde dei Guns N' Roses a margine di un’intervista per Consequence of Sound. Ha aggiunto: “È emozionante per me. Sono contento per loro, e non vedo l’ora che finisca questa situazione causata dalla pandemia da Coronavirus così che possiamo vederli in tour da qualche parte”.