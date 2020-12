Pinguini Tattici Nucleari, il tour nei palazzetti è rinviato: ecco le nuove date

I Pinguini Tattici Nucleari - come riportato in un comunicato stampa - "a fronte del permanere dello stato di emergenza sanitaria" hanno rinviato a settembre e ottobre 2021 il loro tour nei palazzetti, già rimandato al prossimo mese di febbraio. Riccardo Zanotti e soci, che lo scorso 4 dicembre hanno pubblicato il loro nuovo Ep “Ahia!” (leggi qui la nostra recensione), daranno il via alla loro tournée - con una nuova programmazione delle date comunicate in precedenza, alle quali sono stati aggiunti altri 5 show - il 25 settembre dell’anno venturo con il concerto in programma alla Zoppas Arena di Conegliano, a sostituzione delle date di Pordenone del 27 febbraio 2020 e di Conegliano del 10 ottobre 2020 e 6 febbraio 2021.

Ecco il calendario con le nuove date:

25 settembre 2021 CONEGLIANO Zoppas Arena (Sostituisce le date di Pordenone del 27 febbraio 2020 e di Conegliano del 10 ottobre 2020 e 6 febbraio 2021)

27 settembre 2021 MILANO Mediolanum Forum (Sostituisce le date del 29 febbraio e 13 ottobre 2020 e del 19 febbraio 2021)

28 settembre 2021 MILANO Mediolanum Forum (Sostituisce le date del 19 marzo e 14 ottobre 2020 e del 20 febbraio 2021)

1 ottobre 2021 ROMA Palazzo Dello Sport (Sostituisce le date del 6 marzo e 28 ottobre 2020 e del 24 febbraio 2021)

2 ottobre 2021 ROMA Palazzo Dello Sport (Nuova data)

4 ottobre 2021 TORINO Pala Alpitour (Sostituisce le date del 16 marzo e 26 ottobre 2020 e del 10 febbraio 2021)

6 ottobre 2021 FIRENZE Mandela Forum (Sostituisce le date del 3 marzo e 24 ottobre 2020 e del 12 febbraio 2021)

7 ottobre 2021 FIRENZE Mandela Forum (Nuova data)

9 ottobre 2021 EBOLI Palasele (Nuova data)

11 ottobre 2021 BOLOGNA Unipol Arena (Sostituisce le date del 12 marzo e 17 ottobre 2020 e del 26 febbraio 2021)

13 ottobre 2021 MONTICHIARI PalaGeorge (Sostituisce le date del 14 marzo e 23 ottobre 2020 e del 13 febbraio 2021)

14 ottobre 2021 PADOVA Kioene Arena (Sostituisce le date del 2 marzo e 30 ottobre 2020 e del 27 febbraio 2021)

16 ottobre 2021 ANCONA PalaPrometeo (Nuova data)

18 ottobre 2021 MILANO Mediolanum Forum (Nuova data)

I biglietti già acquistati sono validi per le date della nuova programmazione; chi non potesse più partecipare potrà vendere il proprio biglietto attraverso la piattaforma fansale di ticketone. I biglietti per le nuove date del tour sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da oggi, mercoledì 9 dicembre alle ore 13.00.

I concerti nei palazzetti vedranno i Pinguini Tattici Nucleari presentare dal vivo il loro nuovo Ep, uscito a distanza di circa dieci mesi dalla loro partecipazione in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ringo Starr”. “Erano pronte quelle canzoni lì, e non ci sentivamo di fare di più. Non tanto perché siamo pigri, ma perché pensiamo di poterci permettere di metterci anche un po’ di tempo ogni tanto per costruire sul serio una canzone”, ha detto Riccardo Zanotti, spiegando perché la band ha deciso di presentare un disco di sette tracce, a margine della conferenza stampa moderata da Valerio Lundini. Il nuovo lavoro discografico del sestetto lombardo, che porta lo stesso titolo del primo romanzo del frontman della band, edito lo scorso 3 novembre da Mondadori, è stato anticipato dai singoli “La storia infinita” e “Scooby Doo”.