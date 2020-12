Un giradischi wireless per i 75 anni di Bob Marley

The House Of Marley è il marchio ufficiale di prodotti audio legato al re del reggae, realizzati su licenza della famiglia Marley, con una filosofia ecosostenibile, che rispecchia il messaggio di amore universale delle sue canzoni: cuffie, auriucolari, altoparlanti e giradischi.

In quest'ultima categoria rientra "Stir it up", il piatto realizzato con materiali ecosostenibili e riciclabili: House of Marley ne ha reso disponibile una nuova versione wireless, che permette di ascoltare i vinili direttamente su cuffie o speaker bluetooth, senza bisogno di collegarlo via filo a strumentazione esterna.

Stir It Up è realizzato con una base in bambù naturale, con due velocità (33 e 45 giri), piatto in solida lega di alluminio riciclabile e tappetino in silicone Regrind braccio in metallo rigido, rivestimento in tessuto Rewind.

Queste le caratteristiche del piatto

Bluetooth® v5.0

Trasmissione a cinghia con AutoStart / Stop

Cartuccia AT3600L sostituibile 45/33 RPM

Preamplificatore integrato

3.5mm Aux Out, RCA (Phono / Line)

Registrazione da USB a PC

Pratico pulsante di accoppiamento Bluetooth® con controlli di composizione volume integrato

Prezzo consigliato: € 249,99

Sul giradischi è presente anche il logo ufficiale dei 75 anni che Bob Marley avrebbe compiuto lo scorso 6 febbraio, e che si sono tradotte in una serie di pubblicazioni e uscite celebrative inedite.

La linea di prodotti di The House of Marley è realizzata utilizzando materiali come il bambù, legno certificato dalla Forest Stewardship Council, tessuto upcycled denominato Rewind, composto da fibre ottenute da bottiglie di plastica riciclate; la canapa recuperata; il cotone organico e altri materiali sostenibili come la tela, i metalli riciclabili e il silicone Regrind. Anche il packaging di tutti i prodotti è realizzato al 100% con carta riciclata.

The House of Marley inoltre sostiene la riforestazione globale grazie a Project Marley, un programma realizzato in collaborazione con One Tree Planted. Ogni prodotto venduto aiuterà a piantare un albero e contribuirà in modo positivo all’equilibrio ambientale, sociale ed economico, attraverso la diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. Aria più pulita quindi, e una maggiore biodiversità all’interno delle foreste del mondo.