Mecna, un concerto a Natale a 2250 metri di altitudine

Venerdì 25 dicembre, proprio nel giorno di Natale, alle ore 15.30 Mecna si esibirà live in una location d’eccezione: il rifugio Salei (Località Passo Sella, Trento), sulle Dolomiti, a 2250 metri di altitudine. Per la prima volta in streaming, la full band di Mecna presenterà dal vivo “Mentre Nessuno Guarda” per uno show imperdibile in cui l’artista eseguirà live i classici del passato, medley e le nuove hit. “Mentre Nessuno Guarda”, è l’ultimo album di Mecna, pubblicato lo scorso 16 Ottobre. Il disco ha esordito alla seconda posizione della classifica FIM. Il titolo del disco allude alla ricerca della propria identità (leggi qui la nostra intervista), di sapersi vedere senza pressioni esterne, “mentre nessuno guarda”, per riscoprirsi più o meno vulnerabili, più o meno intimi, più o meno soddisfatti. All’interno del disco si ritrovano diverse collaborazioni, scelte con grande attenzione da Mecna per impreziosire alcune tracce, rivelando lati celati di alcuni degli artisti coinvolti: è il caso di Gue Pequeno, in “Punto Debole” e della strofa rappata di Frah Quintale in “Tutto Ok”. E ancora, le collaborazioni con Ernia e Izi, nomi di punta della nuova scena e con Madame, tra le più giovani pro-messe del panorama rap e trap italiano.