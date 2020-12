Achille Lauro e Annalisa di nuovo insieme: "Jingle Bell Rock" è un tuffo nel passato

È disponibile su YouTube di Achille Lauro il videoclip di "Jingle Bell Rock" insieme ad Annalisa, estratto da "1920 – Achille Lauro & The Untouchable band". Achille Lauro e Annalisa consolidano con questo classico di Natale la loro collaborazione: nata sul palco dell’Ariston con l'interpretazione de "Gli uomini non cambiano" di Mia Martini e proseguita con "Sweet Dreams" in "1990", i due sono ormai una coppia artistica affiatata. I due artisti sono presenti nel videoclip del brano, diretto da Fabrizio Conte per Borotalco Tv e immerso in sfavillanti atmosfere da "Roaring Twenties". L’atmosfera richiama quella della festa, così come il brano stesso: dopo la Grande Guerra, il periodo di crescita economica e di iniziale ottimismo dopo gli anni bui del conflitto lasciò spazio all’animo più festaiolo. Il Natale, in particolare, assunse un immaginario simile a quello moderno, con grandi celebrazioni, alberi stravaganti, biglietti di auguri, luci di festa, tanti regali ed eleganti party, proprio come quello del videoclip di "Jingle Bell Rock", cover del brano di Bobby Helms uscito nel 1970.

Il brano è contenuto nel nuovo progetto uscito il 4 dicembre. Si tratta di un lavoro che chiude la trilogia di repack del passato: arriva dopo "1990", tributo alla musica dance, e "1969 - Achille Idol Rebirth", dall’animo punk-rock. Il nuovo disco è composto da 8 tracce, tra brani inediti e riedizioni in pieno ritmo jazz anni ‘20, un dialogo tra passato e presente, l’improvvisazione più ricercata, con ospiti – oltre ad Annalisa – come Gigi D’Alessio, Izi e Gemitaiz. È la prima esperienza di produzione di un intero album live per l’artista: dopo il live di Taranto con l’orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano, Achille Lauro incide un intero progetto musicale con la Untouchable Jazz Band, guidata dal maestro Dino Plasmati.