Nasce "Solutions for Festivals". Ecco gli eventi 2021 già annunciati.

Yourope, un'associazione che raccoglie i maggiori festival musicali europei, ha preso l'iniziativa ed ha invitato le società leader della live promotion mondiale a partecipare ad un tavolo di lavorobattezzato "Solutions for Festivals".

Società come AEG Presents, CTS Eventim, Live Nation, Goodlive, Live Nation e Superstruct Entertainment sono di fatto partner nell'iniziativa il cui obiettivo dichiarato è quello di lavorare per riportare a pieno regime gli eventi all'aperto alla prima occasione possibile.

La notizia fornisce anche l'occasione per un primo punto della situazione su quei festival che hanno già annunciato i loro bill per l'edizione 2021.

Il nome più altisonante è quello del Download Festival che, dopo avere surrogato l'edizione 2020 con uno show virtuale che includeva video di passate esibizioni di Iron Maiden, System of a Down e Kiss tra gli altri, per l'estate 2021 - dal 4 al 6 giugno a Donnington Park - ha confermato gli ultimi due, ai quali per ora si aggiunge Biffy Clyro.

Sempre nel Regno Unito, il festival dell'Isola di Wight - in programma dal 17 al 20 giugno prossimi - ha annunciato per ora le esibizioni di Duran Duran, Lionel Richie e Snow Patrol.

Dall'Inghilterra al Portogallo, dove sarà di casa l'hip hop: A$AP Rocky, Future, Wiz Khalifa saranno protagonisti del Rolling Loud Festival in programma a Praia da Rocha, Portimao, dal 6 all'8 luglio 2021.

Restando nella penisola iberica, il Mad Cool di Madrid (7-10 luglio) ha in tabellone gli show di Twenty One Pilots, Killers e Placebo.

Quanto all'elettronica e alla dance, l'Exit Festival di Novi Sad (Serbia) ha annunciato i primi grandi nomi previsti dall'8 all'11 luglio: DJ Snake, David Guetta, Tyga.