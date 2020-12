Sony Music acquisisce Probity Europe

Sony Music ha rilevato interamente Probity Europe, una indie del merchandising fondata e diretta da Mark Stredwick il cui roster di artisti comprende Noel Gallagher, Oasis, Metallica, Van Morrison, Paloma Faith, Robert Plant, Rage Against the Machine. La major giapponese incorporerà la società acquisita all'interno della propria divisione specializzata The Thread Shop, diretta da Howard Lau, al quale Stredwick riporterà continuando a dirigere Probity.

E' la terza acquisizione consecutiva di questo tipo che viene portata a buon fine da Sony Music che, negli ultimi mesi, aveva perfezionato anche le acquisizioni dell'americana Araca Group e della britannica Kontraband.

Il consolidamento di Sony Music nel comparto del merchandising segna una tendenza che vede la discografia tradizionale integrarsi a valle e diversificare il proprio modello per sfruttare tanto la presenza sul territorio non appena il mondo del live tornerà ad essere una realtà, quanto se non soprattutto per cavalcare i crescenti fatturati realizzati con l'e-commerce.

Gli artisti menzionati a proposito di Probity vanno ora a sommarsi per Sony ad altri nomi altisonanti già presenti all'interno della scuderia di The Thread Shop: a classici di livello assoluto come Led Zeppelin, Beatles e Jimi Hendrix si affiancano nuove leve di fama mondiale come Camila Cabello e Lil Nas X.