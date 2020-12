Addio a Howard Wales, storico collaboratore di Jerry Garcia

E’ morto in California all’età di 77 anni Howard Wales, tastierista e storico collaboratore del leader dei Grateful Dead Jerry Garcia: a darne notizia è stata la famiglia dell’artista per mezzo di un post pubblicato sul proprio account ufficiale.

“E’ con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Howard Wales, avvenuta con serenità nel pomeriggio di oggi”, hanno fatto sapere i parenti di Wales: “Per favore continuate a fargli sentire il vostro amore e a rivolgergli delle preghiere per il suo nuovo viaggio e il suo appuntamento col sole”. Le cause del decesso non sono state rese note: lo scorso 6 dicembre l’artista fu colpito da un’”emergenza medica” il cui dettagli non furono divulgati.

Wales incontrò Garcia nel 1970 al Matrix, locale jazz-rock che organizzava delle jam session improvvisate al quale entrambi erano soliti partecipare: insieme al bassista John Kahn e al batterista Bill Vitt i due registrarono “Hooteroll?” nel 1971 e, molti anni più tardi, nel 1998, “Side Trips, Volume One”, registrato dal vivo proprio al Matrix.

“Provinato” dai Grateful Dead, ma mai entrato a far parte ufficialmente della formazione per delle differenze stilistiche e di atteggiamento con il progetto, Whales contribuì comunque alle session di uno degli album più noti del gruppo, “American Beauty”, suonando l’organo su "Truckin'" e "Candyman" e il piano su "Brokedown Palace".