Jean-Michel Jarre, un live in streaming da Notre Dame la notte di Capodanno

E’ stato battezzato “Welcome To The Other Side” l’evento speciale che Jean-Michel Jarre ha annunciato per la serata del prossimo 31 dicembre: per l’occasione l’artista di “Moon Machine” si esibirà presso la cattedrale di Notre Dame, a Parigi, gravemente danneggiata da un incendio il 15 aprile del 2019, in un concerto da 45 minuti che verrà trasmesso in diretta streaming. Per assistere allo show non sarà richiesto alcun biglietto a pagamento.

Contrariamente agli eventi dal vivo sul Web annunciati fino a oggi, “Welcome To The Other Side” vedrà le riprese dal vivo interagire in tempo reale con effetti grafici e digitali, e potrà essere fruito anche con i visori di realtà virtuale dalla piattaforma VR Chat: il live, in ogni caso, sarà trasmesso in simulcast anche dal servizio pubblico radiofonico francese.

“La realtà virtuale è oggi per le arti dello spettacolo ciò che il cinema era per il teatro nei suoi primi giorni: una specie di curiosità”, ha commentato Jarre in una nota ufficiale: “Credo che, un domani, la realtà virtuale diventerà una forma di espressione a sé stante”.

Nella scaletta del concerto, hanno specificato gli organizzatori, non mancheranno né cavalli di battaglia come “Oxygène” ed “Equinoxe” quanto brani estratti da episodi più recenti come il dittico “Electronica”, pubblicato tra il 2015 e il 2016 e alla realizzazione del quale hanno preso parte - tra gli altri - Vince Clarke, Gesaffelstein, M83, Armin van Buuren, John Carpenter, 3D dei Massive Attack, Pete Townshend, Tangerine Dream, Pet Shop Boys, Rone, Julia Holter, Primal Scream, Gary Numan, Hans Zimmer, Edward Snowden, Peaches, Sébastien Tellier, Orb, Siriusmo, Yello, Jeff Mills, Cyndi Lauper e Christophe.