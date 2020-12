Paul McCartney, il suo ricordo di John Lennon per il 40esimo anniversario della morte

Ovviamente, non poteva mancare il ricordo di Paul McCartney nel giorno in cui ricorre il quarantesimo anniversario della morte di John Lennon: l’ex Beatle - con il batterista Ringo Starr uno dei due testimoni ancora viventi della leggendaria epopea dei Fab Four - ha postato sui suoi canali social un breve ma sentito omaggio all’amico e compagno di gruppo scomparso.

“Oggi è un giorno davvero molto triste, ma ricordo il mio amico John per la gioia che ha portato al mondo”, ha scritto McCartney, che ha scelto di associare al suo post un’immagine scattata dalla sua scomparsa moglie Linda durante le session del “White Album” nel 1968: “Sarò sempre orgoglioso e felice di aver conosciuto a aver lavorato con questo liverpooliano. Con amore, Paul”.

McCartney aveva ricordato con parole molto toccanti Lennon già all’inizio di questo mese di dicembre nel corso di un’intervista rilasciata al New York Times: “Ho ripercorso l’intera vicenda [della morte di John] nella mia testa, aveva spiegato l’artista, “E’ una cosa che mi emoziona molto. Talmente tanto da non riuscire davvero a pensarci. In un certo senso mi sento implodere. Cosa si può pensare di questa faccenda a parte la rabbia e il dolore? Come per ogni lutto, l'unica via d'uscita è ricordare quanto sia stato bello il tempo passato con John, perché non riesco a superare quell'atto insensato. Non riesco a pensarci. Sono sicuro che sia una forma di negazione. Ma negare è l'unico modo in cui posso affrontarlo”.