YogaDownload, chiuso un accordo con diverse etichette dance

Attiva dal 2016, YogaDownload è una delle piattaforme più popolari nell’ambito della pratica e dell’insegnamento dello yoga sul Web: il servizio, per le sue utenze premium, ha chiuso un accordo con diverse etichette dance per aggiungere una colonna sonora ai propri contenuti streaming e video. Tra le label coinvolte ci sono Global Underground, Anjunadeep, Selador Recordings e Sahalé, che - come recita il comunicato stampa che ha accompagnato l’operazione -aiuteranno la società a esplorare le relazioni tra “yoga e la musica elettronica più riflessiva”.

Benché il connubio tra fitness e discografia non sia una novità, è inevitabile osservare come a causa delle limitazioni imposte dalla quasi totalità dei paesi del mondo nel tentativo di arginare la pandemia da Covid-19 servizi come YogaDownload hanno conosciuto un boom negli ultimi mesi al momento non ancora indagato dall’industria musicale. La società con sede ad Aurora, in Colorado, tra utenti attivi mensili e visitatori quotidiani conta oltre 300 milioni di iscritti in tutto il mondo.