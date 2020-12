Clash, 40 anni di “Sandinista!”: lo speciale di Rockol

Oggi “Sandinista!” compie 40 anni. Quando un album è ancora attuale, solitamente, si afferma: “è invecchiato bene”. Non è così per la quarta fatica discografica dei Clash, che non ha nulla di polveroso, datato o conservato, ma anzi è perfettamente calato negli schizofrenici tempi che stiamo vivendo grazie a un’attitudine e una voglia di sperimentare passate alla storia. È attuale, più che per i testi, per la musica che lo pervade: un mix eterogeneo di punk, rock, reggae e funk, con schegge impazzite di hip hop e perfino di elettronica. È un’opera monumentale con 36 canzoni capaci di parlare più lingue sonore, anticipando la liquidità della musica globale e l’abbattimento delle barriere di genere. I Clash comunicano al mondo chi sono, non rivolgendosi più solo all’universo punk, ma abbracciando, con il loro stile, la musica nella sua complessità. Criticato, non capito da molti, semplicemente impossibile da essere ingabbiato: “Sandinista!”, dopo il “punk è diventato adulto” di “London Calling”, è lo sguardo verso il futuro di Strummer e soci. Rockol, per i quattro decenni di questo album, ha curato uno speciale in cui si ripercorre la storia del progetto, se ne raccontano aneddoti, curiosità, fatti e misfatti, ragionando, anche attraverso interviste e contributi, sull’importanza culturale che ha avuto e ha tuttora.

Ecco i contenuti dello speciale:

- La storia e le provocazioni del disco

- Fatti, misfatti e una playlist per riscoprirlo

- "The Magnificent Seven", il rap sotto la lente del punk

- L'intervista a Joe Strummer dagli archivi di Rockol

- Intervista a Drigo dei Negrita sul suo idolo: Joe Strummer

- Intervista a Marino Severini dei Gang

- Interviste ed estratti tratti dal nuovo libro di Antonio Bacciocchi

- "Junco Partner", una cover in esclusiva per Rockol

- Il video inedito di "The Magnificent Seven"