Bleachers con Bruce Springsteen, ‘Chinatown’ dal vivo sui tetti di New York. Il video

A poco meno di un mese di distanza dalla pubblicazione di “Chinatown”, il brano dei Bleachers registrato in collaborazione con Bruce Springsteen, il leader della E-Street Band e la formazione guidata da Jack Antonoff hanno diffuso su YouTube il video con una speciale versione del brano eseguita sul rooftop - la terrazza che fa da tetto all’ultimo piano di un edificio - degli Electric Lady Studios.

Il luogo scelto per registrare la performance, sebbene non esattamente a Chinatown - distante, in ogni caso, appena qualche isolato in direzione sud-est - è oltremodo simbolico: le sale site al 52 di West Eighth Street, nel Greenwich Village, furono commissionate da Jimi Hendrix all’architetto John Storyk e al tecnico del suono Eddie Kramer nel 1970. Il genio della chitarra riuscì a sfruttare lo spazio per appena poche settimane prima di morire, nel settembre dello stesso anno, ma negli anni a seguire la struttura sarebbe diventata una delle più frequentate dal gotha del rock internazionale sulla east coast, ospitando le session di - tra gli altri - Stevie Wonder, Led Zeppelin, Lou Reed, Rolling Stones, Blondie, Patti Smith e AC/DC, oltre che quella di John Lennon e David Bowie, che nel ‘75 tennero una session di improvvisazione nell’ambito dei lavori per il singolo “Fame”, originariamente incluso nell’album “Young Americans”.

Durante la stessa seduta di registrazione i Bleachers, questa volta senza Springsteen, hanno registrato una dal vivo di “45”, brano dedicato al formato in vinile del 7 pollici.

Jack Antonoff vanta un curriculum di produzioni di tutto rispetto, che include - tra gli altri titoli - “Folklore” di Taylor Swift, “Melodrama” di Lorde e “Norman Fucking Rockwell!” di Lana Del Rey.