Bob Dylan vende il suo catalogo di canzoni a Universal Music

Universal Music ha acquisito l'intero catalogo editoriale delle canzoni di Bob Dylan, comprensivo del 100% dei diritti ad esso connessi. Dylan aveva firmato il suo primo contratto editoriale nel 1962, con la Leeds Music Publishing: comprendeva sette canzoni, fra le quali “Song for Woody” e “Talkin’ New York”; la Leeds fu venduta nel 1964 alla MCA, poi diventata Universal.

Tutte le canzoni scritte da Dylan da allora all'ultimo album, "Rough and rowdy ways", passano dunque sotto il controllo della multinazionale, che ha diffuso oggi l'annuncio, precisando che l'accordo è stato stipulato direttamente con l'autore, che da tempo controlla i copyright delle sue opere.

Ha detto Lucian Grainge, CEO di Universal:

"Non è un segreto che l'arte della composizione è la chiave fondamentale di tutta la grande musica, come non è un segreto che Bob è uno dei più grandi artiti della composizione".



Il valore dell'acquisizione non è stato rivelato, ma si stima che sia intorno ai 300 milioni di dollari.

Da Dylan, tipicamente, nessuna dichiarazione.

L'accordo riguarda più di seicento canzoni (fra cui alcune firmate da Dylan con altri coautori; l'unica non scritta da lui, ma compresa nel pacchetto, è "The weight" di Robbie Robertson, resa celebre da The Band), ma non vincola Dylan a cedere a Universal altre sue future composizioni.