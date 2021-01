Bowie non ha cantato spesso in una lingua diversa dall'inglese - almeno non nel periodo centrale della sua attività. L'ha fatto agli inizi - ne diremo poi - e l'ha fatto sporadicamente in seguito.

Ecco cinque esempi.

"Heroes" in francese ("Héros") e tedesco ("Helden"), 1977



"Day-in day-out" in spagnolo (1987)



"Girls" in giapponese (1987)



"Don'l let me down and down" in indonesiano (1993)



"Seven years in Tibet" in mandarino (1997)





Però l'unica lingua in cui Bowie ha cantato più di una canzone è l'italiano, cosa di cui dobbiamo essere onorati.

A parte la versione di "Space oddity", "Ragazzo solo ragazza sola", incisa nel 1970

c'è anche "Nel blu dipinto di blu (Volare)", dalla colonna sonora di "Absolute beginners" (1986)