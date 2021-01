David Bowie, cinque (altre) canzoni con il suo nome nel titolo

Rispettato, ammirato, invidiato: David Bowie ha goduto di ottima reputazione anche fra i suoi colleghi, alcuni dei quali l'hanno addirittura omaggiato scrivendo e registrando canzoni con il suo nome nel titolo. Ecco le seconde cinque uscite, in ordine cronologico (qui troverete le prime cinque)

Tori Amos, "Not David Bowie"

dall'album "A Piano: The Collection" (2006)



Flight of the Conchord, "Bowie's in space"

dalla serie televisiva della HBO (2007)

The Very Sexuals, "Bowie eyes"

dall'album "Post-Apocalyptic Love" (2008)







Flaming Lips and Neon Indian, "Is David Bowie Dying?"

dall'album "The Flaming Lips and Heady Fwends" (2011)



Ian McCulloch, "Me and David Bowie"

dall'album "Holy Ghosts" (2013)







Ma c'è anche una canzone nel cui titolo Bowie è citato con il suo nome anagrafico:

The Times, "David Jones (Is On His Way)"

dall'EP "Boys About Town" (1985)



E c'è un album intitolato "Pass the Dust, I Think I’m Bowie" di Black Randy and The Metrosquad, uscito nel 2016, in nessuna canzone del quale però c'è il nome di Bowie nel titolo.