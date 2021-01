Rispettato, ammirato, invidiato: David Bowie ha goduto di ottima reputazione anche fra i suoi colleghi, alcuni dei quali l'hanno addirittura omaggiato scrivendo e registrando canzoni con il suo nome nel titolo. Ecco le prime cinque uscite, in ordine cronologico (qui ne troverete altre cinque)

Isabelle Adjani, "Beau oui comme Bowie"

dall'album "Isabelle Adjani interprète Serge Gainsbourg", 1983



Bongwater, "David Bowie Wants Ideas"

dall'album "Double Bummer" (1988)







Phish, "David Bowie"

dall'album "Junta", 1989



The Brian Jonestown Massacre, "(David Bowie I Love You) Since I was Six"

dall'album "Take It from the Man!" (1966)



Veruca Salt, "With David Bowie"

dall'album "Eight Arms to Hold You", 1997