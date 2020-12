Antonella Ruggiero, il nuovo album è "Empatia"

E' disponibile su shop.antonellaruggiero.com "Empatía”, il nuovo lavoro di Antonella Ruggiero.

Si tratta della registrazione di uno speciale concerto dell’artista insieme a Maurizio Camardi Sabir 5et e a Roberto Colombo, tenutosi nella Basilica di Sant’Antonio a Padova, l’8 febbraio scorso: quindici brani registrati come un album da studio.

Il cd sarà disponibile esclusivamente sullo shop online dell’artista, unitamente a tutta la sua produzione discografica, dal 1996 ad oggi.

“Per chi ha voluto questo evento, per chi mi ha invitata, per chi c’era e, in particolar modo, per chi non è potuto essere presente, ho voluto intitolare il concerto Empatía, parola significativa che accomuna tutti i volontari e che meglio rappresenta il loro prezioso lavoro, soprattutto in questo momento storico. Il concerto è stato davvero intenso e ricco di spunti musicali derivati dalla rilettura di brani che ho eseguito altre volte nel corso degli anni. La formazione musicale, del tutto inedita, composta dal Maurizio Camardi Sabir 5et e Roberto Colombo, ha arrangiato i brani in maniera molto suggestiva”

Quindici i brani scelti ed interpretati da Antonella: "Nos padre", un tema musicale di Maurizio Camardi; "Ave Maria" di Fabrizio De André; "La danza (Tu Mhi Shiva)" di Ruggiero e Colombo, qui con mantra in hindi, da "Libera", primo album solista di Antonella; "Echi d’infinito", di Kaballà e Mario Venuti, con cui Antonella partecipò al Festival di Sanremo nel 2005; "Ave Maria Stella", del compositore contemporaneo Mark Thomas; l’inno latino "Veni veni Emmanuel"; "Cavallo bianco", la prima canzone interpretata da Antonella nei Matia Bazar; il canto sacro più amato ed eseguito in Sardegna "Deus ti salvet Maria"; "Kyrie (Missa Luba)", rilettura della Messa in latino composta dal padre francescano Guido Haazen; "Creuza de ma", di Fabrizio De André e Mauro Pagani; "Respondemos", brano fondamentale del repertorio di musica ebraica; "Armaduk", una composizione di Maurizio Camardi; "Il viaggio", brano anch’esso presente in "Libera", ed in questa versione con il testo riscritto. E poi due bonus track: "Barene", brano strumentale composto da Alessandro Tombesi, e "Soltanto", tradotto e cantato da Alessandra Moro sul tradizionale yiddish "Main rue platz".

La formazione musicale comprende Maurizio Camardi ai saxofoni, duduk e flauti insieme a Sabir, un quartetto di musicisti acustici formato da Alessandro Tombesi all’arpa, Ilaria Fantin all’arciliuto, Alessandra Moro al violoncello e Alessandro Arcolin alle percussioni, oltre naturalmente a Roberto Colombo, al vocoder e organo liturgico.

In fase di missaggio sono stati esclusi gli applausi tra i vari brani e si è cercato di evidenziare gli interventi più significativi di ogni strumento. Negli arrangiamenti primeggiano le sonorità antiche dell’arpa celtica, dell’arciliuto e del violoncello, accostati alla modernità dell’uso delle percussioni, dei fiati e del vocoder (utilizzato a tratti come un vero coro classico) e dell’organo liturgico.

Il lavoro più recente di Antonella Ruggiero, "Quando facevo la cantante" è del 2018: un cofanetto con 6 cd contenente oltre cento brani registrati dal 1996 al 2018, dei quali sessanta non erano stati mai pubblicati precedentemente.