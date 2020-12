Come regalare biglietti per i concerti (per il 2021)

Regalare (ma anche regalarsi) un biglietto per un concerto per il 2021 non è solo una gentilezza o un'attenzione affettuosa: è un segnale di ottimismo, e Dio sa quanto in questo momento ce ne sia bisogno e faccia piacere.

Se l'idea vi piace, Ticketone ha messo in vetrina un po' di proposte, italiane e internazionali. I biglietti per il "Famoso Tour" di Sfera Ebbasta partono da 32 euro, quelli per il Live 2021 di Achille Lauro da 29; Ermal Meta, a dicembre 2021, è proposto da 35 euro, mentre LP a luglio parte da 23 euro, e J-Ax a giugno da 36.80 euro. Ma trovate anche biglietti per gli One Republic a Padova e a Milano da 52.90 euro, per i Black Stone Cherry a Milano da 39.10 euro, per gli Evanescence da 57.50 euro, per James Blunt (da 46 euro), per le date estive di Gazzelle da 34.50 euro, per il tour nei teatri di Francesco Renga da 25 euro, per i live di Asaf Avidan da 24 auro, - e non solo: per una serata di musical rock potete indirizzarvi verso il Rocky Horror Show in cartellone a Milano al Teatro degli Arcimboldi.

Qui trovate l'elenco completo delle proposte.

Tutto questo acquistando un gift voucher: per informazioni potete cliccare qui.