Lamine, un 45 giri in regalo - ne esisteranno solo tre copie

La cantautrice di Roma (qui un suo profilo e qui una sua intervista) è protagonista di una simpatica e originale iniziativa, che le facciamo raccontare con le sue parole:



Qualche giorno fa mi ha scritto un mio fan, comunicandomi che stava facendo stampare delle magliette con le illustrazioni dei singoli precedenti e i relativi titoli; un gesto gentile e poetico a supporto delle canzoni e del progetto, da sempre raccontato attraverso le illustrazioni di Andrea Ciccorelli (anche bassista della band).

Questa volta ho deciso di fare io un regalo di Natale alle persone che mi seguono. Non molto tempo fa ho lanciato un sondaggio su Instagram in cui chiedevo di darmi una preferenza sulla mia prossima uscita: Ballad o Cassa Dritta?

Il sondaggio mi ha messo in crisi perché c’è stata una parità assoluta.

Da qui l’idea del 45 giri per pubblicare i due pezzi contemporaneamente: "Lamine" e "Non se ne va".

Ho deciso di stampare solo tre copie di 45 giri in vinile e di metterle in palio, una sorta di Disco Lotteria di Capodanno. I tre che tra i miei fan avranno pubblicato su Instagram le storie più originali, o che per qualche motivo più mi avranno toccato, vinceranno una di queste copie.