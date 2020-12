"Revolution" di John Lennon e la pubblicità: se ne parla alla LUISS

Linda Scott e Alan Bradshaw hanno scritto due anni fa un libro intitolato "Advertising Revolution: The Story of a Song, from Beatles Hit to Nike Slogan", nel quale si ricostruisce e si analizza una vicenda che trentatrè anni fa, nel 1987, costituì un evento eepocale per il mondo della pubblicità - e della musica: la realizzazione di uno spot pubblicitario per la Nike che utilizzava la versione originale di "Revolution" dei Beatles.

Il libro racconta di come si arrivò a quella decisione, la realizzazione dello spot, e le polemiche che ne seguirono.

Oggi quel libro è stato tradotto in italiano e viene pubblicato da LUISS University Press con il titolo "Revolution - Storia di una canzone dei Beatles dalla protesta alla pubblicità", con una prefazione di Ferdinando Fasce, professore universitario e autore di "La musica nel tempo. Una storia dei Beatles" (l'abbiamo recensito qui).

Il 9 dicembre, alle 18, sarà trasmesso su Luiss Social TV un dibattito sull'argomento moderato da Alessio Brunialti, al quale prenderanno parte Paolo Peverini, professore di Marketing Communication e New Media all'Università LUISS Guido Carli, Rolando Giambelli, fondatore e presidente dei Beatlesiani d'Italia Associati, e il direttore editoriale di Rockol Franco Zanetti, autore di "Il Libro (più) Bianco dei Beatles" (Giunti Editore).