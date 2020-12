Vinicio Capossela: domani un suo testo in esclusiva per Rockol

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato una piccola inchiesta sul perché in Italia si fa poca musica di Natale. Abbiamo sentito discograficie e artisti,, tra i quali Vinicio Capossela. Oltre a rispondere alle nostre domande, Vinicio ha scritto in esclusiva per Rockol una riflessione del suo rapporto con la musica e le feste, che domani pubblicheremo per intero.

Qui di seguito le prime righe:

Forse è per il fatto di essere nato nel mezzo di dicembre, ma ho sempre subito il fascino delle lucine, e della musica per le feste. Il mio cantante preferito per le festività è Louis Prima, che non ha mai inciso un pezzo di Natale, ma a ascoltarlo mi sento come in una di quelle feste di cui scrive Kerouac in “On the road”, notti all’impazzata a passare da una festa all’altra scorticati dal be bop...