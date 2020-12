Stevie Nicks (Fleetwood Mac) cede la quota di maggioranza dei diritti del suo catalogo a Primary Wave

A ulteriore conferma di quanto i cataloghi legacy rappresentino un asset sempre più ambìto dai grandi gruppi editoriali, il Wall Street Journal riferisce di un accordo milionario tra Stevie Nicks dei Fleetwood Mac e la società di edizioni americana Primary Wave Music Publishing: stando a quanto trapelato l'intesa avrebbe visto passare di mano l'80% della proprietà del repertorio dell'artista di Phoenix per una cifra pari a 100 milioni di dollari. Tra le opere acquisite dalla società con sedi a New York City, Los Angeles, Londra, Austin, e Nashville figurano anche celebri hit che hanno la Nicks come autrice, come - per esempio - "Landslide", "Edge of Seventeen", "Stand Back" e "Dreams", quest'ultima diventata tornata alla ribalta nelle classifiche di vendita americane grazie a un video diventato virale su TikTok.

A parte la quota di maggioranza sui diritti editoriale, il contratto prevede che Primary Wave possa rappresentare la Nicks in sede di partnership commerciali e sfruttamente di immaginare: dell'operazione farà parte anche Kobalt, alla quale verrà affidata l'amministrazione del catalogo.

Unica donna a essere stata inserita due volte nella Rock & Roll Hall of Fame - siamo come elemento dei Fleetwood Mac che come artista solista - nominata per otto volte ai Grammy Awards e forte di oltre 140 milioni di album venduti nel corso della sua carriera, la Nicks rappresenta senza dubbio una delle artiste più redditizione in termini di rendite editoriali: "Dire che siamo entusiasti di darle il benvenuto nella famiglia Primary Wave sarebbe un eufemismo", ha commentato Larry Mestel, amministratore delegato e fondatore della società di edizioni, "E' un'artista rivoluzionaria, e la longevità della sua iconica carriera è dovuta alla capacità di scrivere canzoni immediatamente riconoscibili, acclamate dalla critica, e che resistono alla prova del tempo".