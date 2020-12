Gli Shame, con la loro anima punk, stanno per tornare

A due anni dall’album di debutto “Songs Of Praise”, incensato dal pubblico e anche da buona parte della critica, gli Shame sono tornati a farsi sentire con un singolo nuovo di zecca. "Snow Day", questo il titolo del brano che segna una nuova tappa per la band post-punk londinese, è una conferma, in attesa di un nuovo progetto. Il gruppo, nato a Londra nella zona di Brixton due anni fa, è antagonista e ribelle, carico di energia, tutto compattato in un rock alternativo ch ha il suo punto di forza in un’energia vibrante. Fanno parte di una nuova ondata di musica rock e punl che da un paio d'anni sta soffiando dal Regno Unito e di cui vi abbiamo parlato (leggi qui il nostro approfondimento). Idles, Fontaines Dc, Shame, The Murder Capital, Girl Band sono fra le principali band di una galassia che alla qualità della musica fa corrispondere anche un importante successo sul fronte dei numeri e del seguito. Insieme, nelle differenze, formano un nuovo movimento. E meno male che le band erano finite, le chitarre chiuse in cantina e il rap era rimasto l’unico genere, oggigiorno, in grado di raccontare la realtà. Nulla di più sbagliato, vedendo il percorso di questi gruppi.

"Snow Day", il nuovo brano, anticipa l’uscita del secondo album: "Drunk Tank Pink" arriverà il prossimo 15 gennaio per Dead Oceans e sarà presentato il giorno prima con una session Live From Rough Trade. Il nuovo lavoro della band londinese, che ha anche annunciato una serie di date live, è stato prodotto da James Ford ed è dedicato proprio all’attuale periodo di stop alla musica dal vivo: “Diventi consapevole di te stesso quado la musica si ferma e resti in silenzio”, racconta ilc antante Charlie Steen, “Il nuovo disco parla proprio di questo silenzio”.