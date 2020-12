Liam Gallagher canta la sua nuova canzone natalizia su un battello sul Tamigi: guarda

Questa sera, 5 dicembre, si terrà il primo concerto in live streaming di Liam Gallagher, che vedrà l’ex Oasis proporre, sopra un battello sul Tamigi di Londra, brani tratti dai suoi due album da solista ("As you were" del 2017 e "Why me? Why not." del 2019) e alcuni classici della band di “Wonderwall”. Il minore dei fratelli Gallagher, a margine della più recente puntata del “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, ha offerto un’anticipazione dello show del 48enne artista inglese, in scena accompagnato dalla sua band al completo, composta da Mike Moore e Jay Mehler alla chitarra, Drew McConnell al basso e Dean McDougall alla batteria. Il video, presentato durante l’appuntamento con il talk show statunitense di ieri sera, vede Liam Gallagher cantare il suo nuovo singolo natalizio, “All you're dreaming of”, pubblicato il 27 novembre.

Il live virtuale del già cantante degli Oasis, di cui Gallagher ha già rivelato la scaletta attraverso un tweet condiviso lo scorso 3 dicembre, sarà trasmesso sul sito di Melody Vr, società specializzata nella trasmissione di eventi musicali live in realtà virtuale, che ha collaborato con - tra gli altri - Post Malone, Emeli Sandé, Jamiroquai, Imagine Dragons, Kiss e Kasabian.