Classifiche, tutte le novità della settimana del 4 dicembre: in USA dominano i BTS

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2020, che vede al primo posto “Famoso” (leggi qui la nostra recensione) di Sfera Ebbasta, segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Zerosettanta Vol.1” di Renato Zero (2)

“Cassiope (Italian Songbook)” di Mina (3)

“Orione (Italian Songbook)” di Mina (4)

“Plastic Hearts” di Miley Cyrus (9)

“Colpa D'Alfredo 40^ RPlay Special Edition” di Vasco Rossi (22)

“El último tour del mundo” di Bad Bunny (23)

“Morricone Segreto” di Ennio Morricone (37)

“Distant Memories – Live In London” dei Dream Theater (39)

“Cyr” degli Smashing Pumpkins (42)

“Bohemian Rhapsody: The Original Soundtrack” dei Queen (82)

“Settebello” di Galeffi (83)

“AM” degli Arctic Monkeys (88)

“Map Of The Soul: 7” dei BTS (95)

“Platinum Collection” dei Queen (97)

“Thriller - 25th Anniversary Edition” di Michael Jackson (98)

“Four” dei One Direction (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Zerosettanta Vol.1” di Renato Zero, al secondo posto.

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 13 al 19 novembre 2020, che vede “Baby” di Sfera Ebbasta al primo posto, segnala i nuovi ingressi di:

“Problemas” di Paris Boy (32)

“Last Christmas” degli Wham! (36)

“Jingle Bell Rock” di Bobby Helms (44)

“Alone” dei Melancholia (45)

“It's Beginning to Look a Lot Like Christmas” di Michael Bublé (47)

“Happy Xmas (War Is Over)” di John Lennon, Yoko Ono, The Harlem Community Choir & The Plastic Ono Band (57)

“25 ore” di Guè Pequeno (64)

“Santa Tell Me” di Ariana Grande (81)

“Feliz Navidad” di José Feliciano (82)

“Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” di Dean Martin (87)

“Santa Claus Is Coming To Town” di Michael Bublé (92)

“Jingle Bells” di Frank Sinatra (93)

“A Natale Puoi” di Alicia (95)

“Hallelujah” di Pentatonix (98)

“White Christmas” di Michael Bublé (99)

“Crudelia (I Nervi)” di Marracash (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Problemas” di Paris Boy, al trentaduesimo posto.

La classifica Radio Airplay, che vede al primo posto "Contatto" dei Negramaro, segnala come nuovo ingresso:

“September” di Sting e Zucchero (38)

La classifica airplay Absolut Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede al primo posto “Vittoria” di Casadilego.

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede al primo posto “BE” dei BTS, segnala i nuovi ingressi di:

“Good News” di Megan Thee Stallion (2)

“Harmony” di Josh Groban (17)

“The Recession 2” di Jeezy (19)

“While The World Was Burning” di SAINt JHN (34)

“My Brother’s Keeper (Long Live G)” di DaBaby (40)

“Fun” di Garth Brooks (42)

“Nobody Safe” di Rich The Kid & YoungBoy Never Broke Again (43)

“Quarantine Pack (EP)” di Meek Mill (44)

“Hey World” di Lee Brice (45)

“CB5” di French Montana (51)

“Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live In Mexico City” degli Iron Maiden (53)

“Merry Little Christmas” di Mat & Savanna Shaw (73)

“Sellout” di Koe Wetzel (88)

Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio “BE” dei BTS, alla prima posizione.

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede al primo posto “Life Goes On" dei BTS, segnala i nuovi ingressi di:

“Monster” di Shawn Mendes & Justin Bieber (8)

“Body” di Megan Thee Stallion (12)

“Blue & Grey” dei BTS (13)

“Stay” dei BTS (22)

“Somebody's Problem” di Morgan Wallen (25)

“Still Goin Down” di Morgan Wallen (46)

“Prisoner” di Miley Cyrus Featuring Dua Lipa (54)

“Fly To My Room” dei BTS (69)

“Telepathy” dei BTS (70)

“Cry Baby” di Megan Thee Stallion Featuring DaBaby (71)

“Dis-ease” dei BTS (72)

“Shots Fired” di Megan Thee Stallion (82)

“Livin' The Dream” di Morgan Wallen (83)

“Pain Away” di Meek Mill Featuring Lil Durk (86)

“Do It On The Tip” di Megan Thee Stallion Featuring City Girls & Hot Girl Meg (92)

“Circles” di Megan Thee Stallion (94)

“Bichota” di Karol G (97)

“Cover Me Up” di Morgan Wallen (99)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Life Goes On" dei BTS, al primo posto:

La UK Charts album della settimana dal 4 al 10 dicembre 2020, che vede al primo posto “Music Played By Humans” di Gary Barlow, segnala i nuovi ingressi di:

“What The Futurre Holds” degli Steps (2)

“Plastic Hearts” di Miley Cyrus (4 )

“Singled Out” di Shakin’ Stevens (10)

“40 Years - The Greatest Hits” degli Spandau Ballet (15)

“Cyr” degli Smashing Pumpkins (71)

“Secure The Bag 2” di Aj Tracey (75)

“Maverick” di King Kong (77)

“Christmas Is Here” dei Collabro (80)

“Distant Memories – Live In London” dei Dream Theater (81)

“Upper Clapton Dream 2” di Rimzee (96)



Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio “Music Played By Humans” di Gary Barlow, al primo posto.

La UK Charts singoli della settimana dal 4 al 10 dicembre 2020, che vede al primo posto "Positions" di Ariana Grande, segnala i nuovi ingressi di:

“All You're Dreaming Of” di Liam Gallagher (35)

“No Time For Tears” di Nathan Dawe & Little Mix (53)

“Naughty List” di Liam Payne Feat. Dixie D’Amelio (58)

“Angels Like You” di Miley Cyrus (66)

“Graveyard Shift” di Aj Tracey Feat. Slowthai (86)

“I’ll Be Home” di Meghan Trainor (99)

“In The Bleak Midwinter” di Jamie Cullum (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “All You're Dreaming Of” di Liam Gallagher alla posizione numero trentacinque.

