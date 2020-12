Evanescence, svelata la data di uscita del nuovo album: è il primo in dieci anni

Dopo mesi di anticipazioni, durante i quali gli Evanescence hanno pubblicato tre singoli tratti dal loro nuovo lavoro discografico, “The Bitter Truth”, Amy Lee e soci hanno finalmente annunciato la data di uscita del loro primo disco con materiale originale in dieci anni. La band statunitense, che ha dato alle stampe il suo ultimo album di inediti, “Evanescence”, nel 2011 - seguito da “Synthesis” nel 2017, contenente canzoni del repertorio del gruppo riarrangiate e reincise in chiave orchestrale - pubblicherà la sua nuova prova sulla lunga distanza il 26 marzo 2021. Oltre ad annunciare quando “The Bitter Truth” vedrà la luce, la formazione di Little Rock ha condiviso il singolo “Yeah Right”, disponibile all’ascolto su tutte le principali piattaforme digitali e nel video riportato più avanti. Il nuovo brano pubblicato dagli Evanescence è la quarta anticipazione dal loro nuovo album e fa seguito alle canzoni “Wasted On You”, “The Game Is Over” e “Use My Voice”.

A proposito del titolo del disco, prodotto da Nick Raskulinecz come l’album del 2011, Amy Lee ha dichiarato: “Quando i testi hanno iniziato a prendere forma, e i miei sentimenti in questo momento in generale, per me è emerso un grande tema di disillusione. Semplicemente crescere e vedere che le favole non sono vere. Ed è difficile essere adulti, lo è davvero. Perché non c’è qualcun altro responsabile, dobbiamo davvero essere in grado di prendere le nostre decisioni, scoprire le nostre informazioni, proteggerci. Le persone muoiono, toccherà a tutti. Non ci sono castelli magici. Sembra molto triste quando lo dico, ma si può scegliere di accettare quella verità e viverla e abbracciarla e scegliere di vivere e scegliere di vivere in un momento, o scegliere di arrendersi. La mia scelta è sicuramente quella di prendere quella pillola”.

Gli Evanescence presenteranno dal vivo alcuni brani tratti dal loro repertorio e da “The Bitter Truth” - la cui copertina è riportata più sotto - durante il concerto, ripreso al Rock Falcon Studio di Nashville, che sarà trasmesso in streaming questa sera, 5 dicembre, dalle 22 (ora italiana) e che resterà disponibile online per le 72 ore successive.

Ecco la copertina di “The Bitter Truth”: