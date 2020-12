Vasco Rossi, "Una canzone d’amore... buttata via" è il titolo del suo nuovo brano.

"Una canzone d’amore.., buttata via" è il titolo della nuova canzone di Vasco, uscirà il primo gennaio 2021. "L’anno della rinascita!", spiega l'artista sui social. Il brano sarà presentato nello speciale di Roberto Bolle su Rai1. "A capodanno ballo con Bolle!", ha scritto sui suoi social ufficiali, pubblicando alcune foto che lo ritraggono in compagnia del ballerino. L'ultimo album di inediti di Vasco Rossi è "Sono innocente", dell'autunno del 2014, sei anni fa: se il disco uscirà nella seconda metà del 2021 saranno passati sette anni: l'intervallo più lungo tra un disco e il suo successore della discografia del rocker che in questi hanni ha pubblicato dischi dal vivo, raccolte e singoli, appunto "La verità" e "Se ti potessi dire".

Negli scorsi giorni Vasco Rossi ha catturato l’attenzione dei media e dei fan condividendo uno scatto dal set del videoclip del nuovo singolo. Il rocker, classe 1952, ha pubblicato una foto mentre appare intento a registrare il video del nuovo brano, come indicato dagli hashtag inseriti nella didascalia del post; nella foto l'artista è circondata da una serie di operatori. La location scelta per il videoclip è uno dei luoghi simbolo e più amati di Bologna, ovvero l’affascinante e ammaliante Piazza Maggiore. Successivamente Vasco Rossi ha condiviso un altro scatto, sempre a Bologna, destando immediatamente grande curiosità nel pubblico, desideroso più che mai di conoscere tutti i dettagli del comeback discografico dell’artista, pronto a tornare dopo "Sono Innocente", uscito nel 2014.