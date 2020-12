The Weeknd, la nuova versione di “Blinding Lights” è con Rosalía

The Weeknd ha pubblicato una nuova versione del singolo "Blinding Lights", un remix con l’intervento di Rosalía. Alla cantante spagnola, ormai punto di riferimento per numerosi producer internazionali grazie alla sua rivisitazione in chiave pop, rap e reggaeton della tradizione canora del suo Paese, sono affidate alcune strofe della hit dal sapore 80s, che proprio qualche giorno fa è stata eletta da Spotify come la più ascoltata nel 2020. Il pezzo fa parte dell’album "After Hours", pubblicato da The Weekend a febbraio 2020. L’ultimo disco di Rosalía, invece, è "El Mal Querer", uscito nel 2018.

L'artista, recentemente, si è scagliato contro i Grammy. The Weeknd è andato su tutte le furie quando si è reso conto di non è riuscito a ricevere alcuna nomination per i Grammy Awards 2021 per il suo ultimo album, "After Hours". In un tweet l'artista, al'anagrafe Abel Makkonen Tesfaye, ha scritto duramente che i Grammy "rimangono corrotti" e che l'organizzazione "deve trasparenza a me, ai miei fan e al settore". In risposta al tweet di The Weeknd, in una dichiarazione fornita a Rolling Stone, il presidente della Recording Academy Harvey Mason Jr. ha dichiarato: "Comprendiamo che Weeknd sia rimasto deluso per non essere stato nominato. Sono rimasto sorpreso anche io e posso capire quello che sente". Poi ha continuato: "La sua musica quest'anno è stata eccellente e i suoi contributi alla comunità musicale e al mondo in generale sono degni dell'ammirazione di tutti. Sfortunatamente, ogni anno, ci sono meno nomination rispetto al numero di artisti meritevoli. Tutti i candidati ai Grammy sono riconosciuti dall'organo di voto per la loro eccellenza e ci congratuliamo con tutti", ha concluso Mason Jr.