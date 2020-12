NUOVOIMAIE, i dettagli del fondo di sostegno D'Orazio - Proietti

Come già annunciato dal presidente di NUOVOIMAIE Andrea Micciché lo scorso primo dicembre, l'Istituto Mutualistico per Artisti Intepreti ed Esecutori ha attivato un fondo in sostegno ai soci messi in difficoltà dall'emergenza sanitaria da Covid-19 intitolato agli scomparsi Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh, e Gigi Proietti: la domanda d'ammissione al fondo potrà essere compilata e inviata direttamente online sul Portale Artisti (a questo indirizzo) a partire dal 4 dicembre 2020 fino alle ore 18.00 dell’8 gennaio 2021.

Le condizioni per avere accesso al sostegno sono essere maggiorenni, essere soci o mandanti diretti dell'Istituto, avere cittadinanza italiana (o essere residenti in Italia alla data del 30 novembre 2020), e aver percepito nell’anno 2020 redditi o entrate compresi tra 0 € e 12.000,00 € o tra 12.001,00 € e 25.000,00 € complessivi, dei quali almeno il 51% da lavoro artistico.

Il contributo sarà attribuito secondo i criteri che stabilirà l’Assemblea dei Delegati il prossimo mese di gennaio, una volta verificato il numero e la congruità delle domande pervenute. Si provvederà a quantificare due fasce di contributo: la prima per coloro che avranno dichiarato di aver percepito nell’anno 2020 tra 0 € e 12.000,00 € complessivi e la seconda per coloro che avranno dichiarato di aver percepito tra 12.001,00 € e 25.000,00 € complessivi.

“Questo è un anno veramente difficile, e l’Istituto fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha cercato di adottare tutte le misure possibili e immaginabili per essere vicino alle necessità dei soci e dei mandanti dell’istituto”, aveva spiegato il presidente Micciché presentando i provvedimenti straordinari a favore dei soci, e ricordando come i provvedimenti di sostegno siano stati resi possibili grazie "all’importante fatturato che l’Istituto ha avuto nel 2019 e alla capacità di mettere in campo una serie di scelte e soluzioni che vanno incontro alle esigenze degli artisti".