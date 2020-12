Francesco Bianconi (Baustelle) annuncia una serie di concerti in streaming

“Tutto nasce dall’accadere. E qualcosa accade sempre, anche in un momento come questo, che sembra fatto solo di sparizioni. I concerti sono spariti, ad esempio. E va bene, aspetteremo con pazienza che ritornino”: così scrive sui proprio profili social Francesco Bianconi, prima di annunciare che dal prossimo 17 settembre il frontman dei Baustelle terrà una serie di live, in diverse città d’Italia, che saranno trasmessi in diretta streaming.

Presentando gli spettacoli, durante i quali saranno proposte scalette differenti, l’artista toscano ha aggiunto: “Sarà una serie di piccoli concerti – happening della durata di circa quaranta minuti, durante i quali eseguirò canzoni in versione minimale, placida e natalizia, in compagnia di Angelo Trabace al pianoforte e Mirco Mariani al Mellotron, ai synth, e alle chitarre. E soprattutto ci sarà con me il meraviglioso Valerio Millefoglie”. Ha poi concluso scrivendo: “Tutto sarà dal vivo e ogni sera sarà diverso. Dialogheremo anche col pubblico, e cercherò di rispondere alle domande di tutti: presto vi spiegherò come”.

Francesco Bianconi, che lo scorso 16 ottobre ha dato alle stampe il suo primo album solista, “Forever” (leggi qui la nostra recensione), si esibirà il 17 dicembre sul palco del Teatro Alfieri di Asti e il 18 dicembre al Teatro Rossini di Pesaro. A breve saranno annunciate altre date del calendario in continuo aggiornamento della serie di spettacoli, che vedranno il frontman dei Baustelle presenterà dal vivo alcune canzoni tratte dal suo primo disco registrato senza i suoi compagni di band e brani scritti da lui o da altri artisti, oltre a raccontare storie legate ai luogo in cui andrà in scena. I biglietti dei due concerti in streaming finora comunicati (al prezzo di 9,90 euro per la data di Asti e 5 euro per quella di Pesaro) sono in vendita su Vivaticket

“Mi ci sono trovato bene nel Francesco da solo. Ho incominciato a scrivere timidamente e poi è come uscita fuori una bella spinta. Tutte le canzoni sono nate in un periodo molto limitato”, ha narrato Bianconi a Rockol, spiegando la genesi del suo primo album, a margine di un’intervista svoltasi in occasione delle riprese del video di “Certi uomini”, singolo estratto da “Forever”. A proposito delle canzoni del suo disco, il cantautore toscano ha detto: "Volevo che le canzoni seguissero fino in fondo la strada di una maggiore sincerità. Una maniera di dire le cose un po’ più diretta, senza sovrastrutture e senza orpelli. Quasi subito, infatti, è nata l’idea che queste canzoni dovessero essere molto spoglie anche dal punto di vista dell’arrangiamento”.