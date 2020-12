Thom Yorke: una linea di t-shirt per contribuire ad affrontare il cambiamento climatico

Thom Yorke e l’artista inglese Stanley Donwood, che nel corso della sua carriera ha collaborato con i Radiohead e il frontman della band di “OK Computer” alla creazione delle copertine dei loro album, sono tra i designer che hanno deciso di supportare “No Music On A Dead Planet” di Music Declares Emergency, gruppo di artisti e professionisti dell’industria discografica impegnato ad affrontare il cambiamento climatico e l’emergenza ecologica. Il leader dei Radiohead e Donwood hanno presentato oggi, 4 dicembre, le t-shirt e la felpa da loro ideate per la linea di magliette - tutte realizzate in cotone organico e stampate nel Regno Unito in una fabbrica alimentata da energia rinnovabile - presentata da Music Declares Emergency e disponibile a questo indirizzo.

Tra gli artisti che hanno aderito al progetto, proponendo i loro design per le t-shirt della linea “No Music On A Dead Planet”, ci sono anche Anthony Burrill e Jamie Reid. Quest’ultimo, noto per aver collaborato con i Sex Pistols e - tra le altre cose - aver contribuito alla realizzazione della copertina dell’album “Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols” del 1977, ha proposto una grafica per le magliette che richiama lo stile dei suoi lavori svolti per il leggendario gruppo punk britannico. I proventi ricavati dalla vendita dei capi d’abbigliamento saranno devoluti alla campagna di Music Declares Emergency, impegnata a incoraggiare i professionisti dell’industria musicale a parlare di emergenza climatica ed ecologica e a chiedere una risposta immediata dal governo.